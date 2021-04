Tales of Arise : la sortie est officiellement planifiée pour la rentrée

Bandai Namco dévoile des informations inédites sur Tales of Arise.

Tales of Arise marque une nouvelle évolution pour la licence après plus de 25 années d’existence. Avec cet opus, mes joueurs seront plongés dans l’histoire de Rena, la planète céleste qui règne d’une main de fer sur le monde de Dahna. Depuis 300 ans, les Renans réduisent en esclavage la population de Dahna pour piller les ressources naturelles de la planète. Alphen, guerrier au masque de fer, et Shionne, jeune fille de Rena poursuivie par ses compatriotes, seront les acteurs et les témoins de la lutte pour la liberté des Dahnans.

La technologie Atmospheric Shader donne l’impression que les graphismes ont été dessinés à la main, tandis que la technologie d’expression faciale va accroître le réalisme du JRPG de l’éditeur japonais Bandai Namco. Le système de combat a également évolué en ajoutant des effets et des attaques plus directs pour offrir un meilleur spectacle et un meilleur feedback au joueur en fonction des actions réalisées. A noter que Tales of Arise prendra en charge les retours haptiques de la DualSense.

“Avec Tales of Arise, nous avons voulu faire passer une nouvelle étape à la franchise Tales of“, explique Yusuke Tomizawa, producteur chez Bandai Namco. “La nouvelle direction artistique du jeu exploite pleinement le moteur Unreal Engine et notre nouvelle technologie Atmospheric Shader repousse les limites graphiques en donnant aux joueurs l’impression d’être dans un tableau. L’histoire et les thèmes sont plus adultes que dans les précédents épisodes de la franchise et nous espérons que les joueurs se laisseront emporter par les aventures d’Alphen et de Shionne. Nous sommes impatients de voir la réaction des fans à la sortie du jeu.”

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Les joueurs qui achèteront le jeu sur PS4 pourront télécharger gratuitement la version PS5. Pour les joueurs sur Xbox, Tales of Arise propose un double pack contenant à la fois la version Xbox One et la version Xbox Series X ou Xbox Series S. Les versions next-gen auront accès aux modes Performance pour du 60 fps et Graphique pour de la 4K (la version PC tirera aussi parti de ces deux modes d’affichage).

