Take-Two Interactive lâche 192 millions de dollars pour racheter Playdots

L'éditeur américain se renforce dans le secteur du mobile.

Trois ans après l’acquisition de Social Point (Tasty Town, Word Life, Dragon City, Monster Legends) pour 250 millions de dollars, Take-Two Interactive a encore sorti le chéquier pour mettre la main sur Playdots (Dots, Two Dots et Dots & Co), une structure indépendante spécialisée dans les expériences casual et free-to-play : “Nous sommes très heureux d’accueillir Nir et toute son équipe dans notre grande famille et nous sommes enthousiasmés par leurs potentiels de développement et par leurs contributions positives et à long terme à notre entreprise. Ce nouveau studio va diversifier et renforcer notre offre dans les jeux mobiles.”

After 7+ years, we sold @Dots to Take Two today. The “roller coaster” cliche isn’t right as it only really describes fear and excitement. It was much more, and I’m incredibly thankful to have had the experience. I’ve captured some highlights and lessons here. 👇 — Paul Murphy (@paulbz) August 18, 2020

Le montant du rachat est estimé à 192 millions de dollars, dont 90 millions en numéraire et le reste sous forme d’actions nouvellement émises. La finalisation de l’acquisition est prévue avant la fin de l’été.

C’est qui Playdots ?

Fondé en 2013 et basé à New York, Playdots développe essentiellement des jeux mobiles aux “designs uniques et réfléchis”. Le studio américain a créé trois hits mobiles, Dots, Two Dots et Dots & Co, qui ont été téléchargés plus de 100 millions de fois. Ils sont surtout connus pour Two Dots, qui a été téléchargé plus de 80 millions de fois depuis son lancement il y a six ans et qui continue de toucher un public très large dans le monde entier. Avec 2900 niveaux de contenu, Two Dots a été sélectionné comme Editor’s Choice dans le Google Play Store et l’Apple App Store. Depuis 2018, Playdots est dirigé par Nir Efrat. Ancien responsable des franchises et des studios chez King, le créateur de Candy Crush, il s’est occupé de titres comme Farm Heroes Saga, Bubble Witch Saga ou encore Pet Rescue Saga. Enfin, Playdots travaille actuellement sur un certain nombre de jeux de réflexion innovants.