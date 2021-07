Take-Two Interactive fait l’acquisition de Dynamixyz, leader dans les animations faciales et la capture de mouvement

La maison-mère de Rockstar Games, 2K Games, 2K Sports, Private Division, Ghost Story Games, Social Point et Playdots se renforce avec le rachat de Dynamixyz.

Cette nouvelle acquisition du spécialiste français de l’animation faciale est la dernière initiative stratégique de la société pour investir davantage dans ses capacités de développement interne et poursuivre son objectif d’être la société de divertissement la plus créative, innovante et efficace. Dynamixyz fonctionnera comme une division de Take-Two Interactive et travaillera exclusivement pour les studios de l’éditeur américain. Gaspard Breton continuera à superviser la structure et devra rendre compte à Scott Belmont, vice-président exécutif et directeur de l’information de Take-Two Interactive.

“La technologie et les services révolutionnaires d’analyse faciale de Dynamixyz constituent un ajout hautement complémentaire et stratégique à notre structure d’édition et de développement de classe mondiale“, a déclaré Michael Worosz, vice-président exécutif et responsable de la stratégie et de l’édition indépendante de Take-Two Interactive. “Gaspard Breton et la talentueuse équipe de Dynamixyz ont la réputation bien méritée de fournir la gamme la plus large et la plus intelligente de solutions de capture de mouvements faciaux à l’industrie du divertissement, et leur travail a captivé des millions de personnes dans le monde entier, du box-office au salon. Nous sommes ravis qu’ils rejoignent notre équipe, qu’ils incorporent leurs technologies propriétaires et leur merveille créative dans nos offres futures, et qu’ils continuent à faire évoluer leurs capacités et leurs solutions.”

Dynamixyz avait collaboré avec Rockstar Games et Visual Concepts avant son rachat par Take-Two Interactive

Fondée en 2010 à Cesson-Sévigné (département d’Ille-et-Vilaine) en France, Dynamixyz possède et exploite une suite d’outils et de technologies propriétaires de pointe en matière de capture de mouvement, d’analyse faciale et de traitement 3D complet, qui associent l’infographie, la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique. Au cours de la dernière décennie, le studio a été un partenaire précieux de l’industrie du divertissement pour les jeux Far Cry 6, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2 et NBA 2K21, la série animée Love, Death & Robots ainsi que le film Avengers : Endgame.