Take-Two Interactive annonce le rachat de Codemasters pour 994 millions de dollars

Codemasters va devenir une filiale de Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar Games, 2K Games ou encore Private Division.

Quelques jours seulement après avoir annoncé publiquement son intention de mettre la main sur Codemasters en respectant la règle 2.7 du UK City Code, Take-Two Interactive officialise l’acquisition de l’éditeur et développeur britannique. Si la transaction à base d’espèces et d’actions devrait se finaliser au cours du premier trimestre de l’année civile 2021, le montant est estimé à 759 millions de livres sterling, soit 994 millions de dollars ou un peu plus de 800 millions d’euros. A noter que Frank Sagnier, directeur général de Codemasters, et Rashid Varachia, directeur financier de Codemasters, ainsi que l’équipe de direction ont l’intention de rester chez le spécialiste des jeux de course (DiRT, F1, Project Cars, Grid, Touring Car Championship, Onrush) et continueront d’en diriger les activités au sein de l’organisation de Take-Two et de son label 2K.

Pour mémoire, Codemasters est composé de :

Codemasters Southam

Codemasters Birmingham

Codemasters Studio Cheshire

Codemasters Studio Pune

Codemasters Studio Sdn Bhd

Slightly Mad Studios

Codemasters va renforcer le catalogue de Take-Two Interactive

“Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer cette transaction recommandée avec le conseil d’administration de Codemasters“, a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive. “Codemasters a une renommée mondiale grâce à la création de certaines des franchises de course les plus appréciées et les plus réussies de notre industrie sur le plan commercial, et nous pensons que leurs offres seront très complémentaires à notre portefeuille de jeux de sports et amélioreront encore la croissance à long terme de notre organisation. De plus, nous sommes impatients d’accueillir les équipes de direction et de développement de Codemasters dans notre famille et partager notre vision d’offrir des expériences de divertissement de la plus haute qualité et de viser à être l’entreprise la plus innovante, créative et efficace de notre secteur.”

“Avec une position de leader dans le jeu sportif, le conseil d’administration de Codemasters croit fermement que la société bénéficiera des vastes capacités de Take-Two qui contribueront à propulser le succès à long terme de Codemasters“, a déclaré Gerhard Florin, président de Codemasters. “En recommandant cette offre aux actionnaires, le conseil d’administration de Codemasters estime qu’elle est dans l’intérêt de toutes les parties prenantes de la société. L’offre de Take-Two reflète l’excellent travail accompli par l’équipe de direction depuis sa cotation sur AIM en 2018 à 200p et offre un excellent rendement pour les actionnaires en seulement deux ans et demi.“