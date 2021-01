Takaya Imamura quitte Nintendo pour prendre sa retraite

Après 32 ans de carrière au sein de Nintendo, Takaya Imamura a décidé d'annoncer sa retraite sur les réseaux sociaux.

Bien moins connu que ses compères Shigeru Miyamoto (Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox, F-Zero et Pikmin), Masahiro Sakura (Kirby, Super Smash Bros), Takashi Tezuka (Super Mario, The Legend of Zelda, Yoshi, Animal Crossing) et Eiji Aonuma (The Legend of Zelda), Imamura-san a pourtant occupé de nombreux rôles clés au sein de Nintendo. En effet, il a été graphic designer sur les jeux F-Zero et Star Fox, notamment pour les personnages de Captain Falcon et Fox McCloud, directeur artistique sur Star Fox 64, designer de circuits sur F-Zero X, directeur artistique sur The Legend of Zelda : Majora’s Mask et responsable de la création de Tingle, producteur sur Star Fox : Assault et Star Fox : Command, réalisateur sur Steel Diver et Tank Troopers ainsi que superviseur pour un certain nombre d’autres jeux.

Takaya Imamura tire sa révérence et dit adieu à l’industrie des jeux vidéo

Dans un court message, Takaya Imamura annonce en avoir fini avec ses journées de travail chez la firme de Kyoto : “C’est mon dernier jour de travail. J’ai pris un selfie devant les locaux vides de Nintendo. Et dire que je ne viendrai plus ici. Ça va me manquer. Je suis fatigué après 32 ans passés ici !”