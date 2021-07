TAG Heuer collabore avec Nintendo pour créer une montre connectée aux couleurs de Super Mario

La montre connectée TAG Heuer Connected x Super Mario multiplie les exclusivités propre à l'univers de la célèbre licence de Nintendo.

Super Mario s’empare de la TAG Heuer Connected, une montre connectée de luxe qui marie avec brio le sport, la technologie et l’élégance. Dotée d’un cadran exclusif qui s’anime au fur et à mesure qu’augmente l’activité physique de l’utilisateur, cette collaboration totalement inédite propose une façon amusante et stimulante de rester actif tout au long de la journée. Mario vous salue chaleureusement chaque matin et tout au long de la journée au fur à mesure que vous accumulez les pas, vous débloquez des récompenses. Une animation différente apparaît sur le cadran chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau de votre objectif journalier (25%, 50%, 75% et 100%) comme le super champignon, le tuyau pour accéder à une warp zone, la super étoile qui rend invincible ou encore le drapeau de fin de niveau.

A watch like no other!#Nintendo’s iconic character, Mario, is taking over the TAG Heuer Connected with a new limited edition timepiece in a daring, creative style. Discover more about the new #TAGHeuerConnectedxSuperMario at: https://t.co/mwwHGMca6R#SuperMario @NintendoEurope pic.twitter.com/0R8A7KV9uS — TAG Heuer (@TAGHeuer) July 13, 2021

“L’inspiration pour cette collaboration vient de notre envie de gamifier et d’apporter de l’excitation à notre nouvelle application Wellness et nous avons immédiatement pensé à Super Mario“, déclare Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer. “Et pas uniquement pour sa notoriété internationale et intergénérationnelle, Mario c’est aussi un personnage exceptionnel et infatigable, il est capable de se sortir de n’importe quelle situation par sa persévérance et sa ténacité. Ce personnage iconique prend vie dans le nouveau cadran-phare de la montre et encourage chacun à sortir et à s’activer davantage à ses côtés. La montre connectée TAG Heuer Connected est la meilleure alliée de tous ceux qui veulent bouger plus et vivre une vie connectée. Avec cette smartwatch en édition limitée Super Mario ils peuvent ajouter un brin de fun et d’originalité à leurs activités sportives et bien-être.”

TAG Heuer Connected x Super Mario, focus sur les caractéristiques techniques

Interface et watchface TAG Heuer x Super Mario Limited Edition

Diamètre de 45 mm

Épaisseur de 13,5 mm

Étanche jusqu’à 5 ATM

Batterie de 430 mAh offrant une journée complète d’autonomie

heures avec 1 heure d’activité), 6 heures en usage sportif (GPS, rythme cardiaque et musique) Temps de charge : charge complète en 1 heure 30 à une température

entre 15 et 45 °C

calculées par la montre connectée TAG Heuer Connected lors du suivi des activités sont destinées à fournir une estimation précise des distances parcourues et des activités enregistrées Ecran en verre saphir

Super Mario Limited Edition Laque rouge Super Mario sur les graduations de la lunette

Boutons poussoirs laqués en rouge

Le symbole M pour Mario est gravé sur la couronne et laqué de rouge

Bracelet (système de changement rapide) : Bracelet en cuir noir sur caoutchouc rouge et bracelet supplémentaire en caoutchouc perforé rouge Super Mario à boucle déployante gravée du M de Super Mario

Wear OS de Google

Nintendo et TAG Heuer présentent la TAG Heuer Connected x Super Mario

Limitée à 2000 pièces, la montre connectée TAG Heuer Connected x Super Mario sera disponible le 15 juillet prochain, soit dès demain, à 2000 euros. La vente est exclusivement réservée à une sélection de boutiques TAG Heuer ainsi que le site officiel de certaines régions.