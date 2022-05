Taboo : un retour de la série télévisée avec Tom Hardy d’ici fin 2023

Cinq ans après la première saison de Taboo, le drama sombre et brutal se prépare enfin à revenir sur le petit écran.

Durant la convention Creative Cities Convention de Birmingham, le réalisateur Steven Knight, qui a également dirigé Peaky Blinders, a confirmé que la deuxième saison de la série Taboo pour BBC One entre doucement mais sûrement en développement : “J’imagine que la production commencera réellement vers la fin de l’année prochaine. Tom Hardy et moi souhaitons tous deux continuer et de nombreuses personnes veulent que nous poursuivions dans cette direction. C’est une question de calendrier et de décision sur la suite des événements.”

Steven Knight: Taboo series 2 is on the way https://t.co/abn5cUQB6X — Broadcast (@Broadcastnow) April 29, 2022

L’année dernière, le comédien britannique Tom Hardy avait fait le point sur la suite, la qualifiant de très, très importante pour lui : “Nous essayons toujours de trouver des idées. On pourrait être linéaire, une continuation du temps, ou on pourrait remonter jusqu’à Londres ou on pourrait faire un saut quantique dans le temps ! Je ne sais pas s’il faut aller vers l’orthodoxie – il y a une série de ce genre déjà écrite – mais je ne sais pas si c’est la bonne voie à suivre. Dans ma tête, je me disais ‘Disons qu’ils arrivent en Amérique, qu’ils arrivent au Canada, qu’ils avancent jusqu’en 1968, l’offensive du Têt, la guerre du Vietnam, regardez la CIA, le Viet Cong, les Français à Saigon…’ Prenez l’arbre généalogique de la famille Delaney dans la jungle, et recréez la même dynamique familiale qui se passait à Londres, mais avec de nouvelles personnes, en pensant à la façon dont l’histoire et la corruption se répètent.”

Un trailer pour Taboo

Présumé mort en Afrique depuis de nombreuses années, James Delaney revient à Londres en 1814. Tourmenté et totalement changé, il apprend à son retour que son père est mort, et constate que l’Angleterre est en guerre avec la France et les États-Unis. Son arrivé menace de perturber les ambitions de sa demi-sœur Zilpha et de son époux Thorne Geary, ainsi que les ambitions politiques de la Compagnie des Indes orientales, présidée par Sir Stuart Strange.