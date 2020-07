T-Mobile Scam Shield, une application mobile pour protéger des robocalls

Les robocalls, ces appels téléphoniques automatiques qui délivrent un message préenregistré, sont une vraie plaie. Il est parfois très difficile de s'en protéger. L'opérateur américain T-Mobile propose aujourd'hui une application mobile dédiée.

Personne n’aime être dérangé par un appel téléphonique au message préenregistré. Ces robocalls sont devenus une vraie plaie. Il existe aujourd’hui plusieurs moyens de s’en protéger mais aux États-Unis, on en compte désormais une nouvelle, une protection au niveau de l’opérateur en lui-même. T-Mobile vient de lancer un nouveau service baptisé Scam Shield.

T-Mobile lancera bientôt son application mobile Scam Shield

Selon le communiqué officiel de T-Mobile : “Cette nouveauté baptisée Scam Shield est la réponse de l’opérateur à une montée en puissance des scammers face aux Américains les plus vulnérables, un problème qui n’a cessé de prendre de l’ampleur avec la pandémie de Covid-19. Les Américains ont déjà perdu plus de 80 millions de dollars à cause de scams liés au Covid-19 depuis le début de l’année et la situation ne fait qu’empirer, ces scams ont progressé de 70% entre mai et juin.”

Parmi les fonctionnalités offertes avec l’application Scam Shield, on citera notamment Scam ID. L’utilisateur peut ainsi directement marquer un appel comme étant un scam et les prochains appels de ce numéro seront automatiquement filtrés. L’application permet aussi de bénéficier gratuitement de la fonctionnalité de T-Mobile permettant d’afficher le nom de la personne ou de l’entreprise qui appelle ainsi qu’un label “vérifié” qui vient garantir que le numéro en question n’a pas été usurpé.

Une barrière supplémentaire contre les robocalls

L’application en elle-même et la majorité de ses fonctionnalités seront accessibles gratuitement aux clients T-Mobile – y compris ceux de Sprint qui a fusionné avec T-Mobile il y a peu – et Metro by T-Mobile. Scam Shield sera disponible à partir du 24 juillet sur iOS et Android. Tout est toujours bon à prendre pour se débarrasser de ces satanés appels téléphoniques.