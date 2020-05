T-Mobile fera disparaître la marque Sprint dès cet Été aux États-Unis

Les opérateurs mobile, dans quelque pays que ce soit, forment un paysage assez changeant. Surtout ces dernières années durant lesquelles les fusions et acquisitions se sont multipliées. Récemment, c'est aux États-Unis que la tempête a eu lieu, entre T-Mobile et Sprint.

Actuellement aux États-Unis, il y a quatre grands opérateurs mobiles : AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile. Cela étant dit, depuis la récente fusion de T-Mobile et Sprint, en réalité, il n’y en a plus que trois, bien que la marque Sprint continue d’exister. Malheureusement, il va falloir se faire une raison. Celle-ci s’apprête à disparaître et l’opération aura lieu cet Été.

T-Mobile fera disparaître la marque Sprint dans le courant de l’Été

Durant un événement récent dédié aux investisseurs, le nouveau PDG de T-Mobile Mike Sievert révélait que, à compter de cet Été, l’opérateur allait faire disparaître la marque Sprint. Cela signifie que le processus va être engagé pour que Sprint n’existe plus nulle part. De fait, tous les clients Sprint rejoindront la bannière T-Mobile. Et Mike Sievert de préciser que l’entreprise avait depuis le départ planifié cette opération pour cet Été 2020.

Les clients Sprint conservent pour l’heure leurs forfaits, seul le nom change

Cela étant dit, avec la pandémie de Covid-19, il aura fallu procéder à un certain nombre d’ajustements : “Avec le Covid-19, nous avons déplacé cette opération au milieu de l’Été plutôt qu’au début. C’est à ce moment-là que nous commencerons à promouvoir une seule marque T-Mobile et à agir comme une seule et même grande entité de vente. C’est d’ailleurs précisément pour ces espaces de vente que nous avons un peu ralenti l’opération.” Pour le moment, et pendant quelques mois encore assurément, il ne s’agit que d’un pur changement textuel. Les clients Sprint continueront d’utiliser et de payer pour leurs abonnements existants. Cela risque fort de changer dans un futur plus ou moins proche, dans la mesure où T-Mobile voudra uniformiser ses offres mais pour l’heure, rien ne change.