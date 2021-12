T-Mobile annonce avoir bloqué 21 milliards d’appels téléphoniques frauduleux en 2021

T-Mobile dévoile les chiffres de son système de protection contre les appels frauduleux. 21 milliards d'appels téléphoniques ont été bloqués en 2021.

Chaque année, inlassablement, nous recevons un certain nombre d’appels téléphoniques frauduleux. Qu’il s’agisse de tentatives d’arnaque ou d’appels simplement indésirables, ces sollicitations téléphoniques restent très ennuyeuses parce que les numéros sont le plus souvent inconnus, ce qui signifie qu’il est très difficile de savoir s’il s’agit d’un appel légitime ou non. Il existe aujourd’hui des systèmes de protection des utilisateurs. T-Mobile en a implémenté un, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il travaille énormément.

T-Mobile dévoile les chiffres de son système de protection contre les appels frauduleux

L’opérateur américain T-Mobile fait partie des opérateurs qui travaillent à bloquer ces appels indésirables et selon ses propres chiffres, durant toute l’année 2021, l’opérateur aurait bloqué pas moins de 21 milliards d’appels, robotisés ou non, frauduleux ou non, mais non sollicités sur son réseau. Ceci grâce au service de protection dédié baptisé Scam Shield.

21 milliards d’appels téléphoniques ont été bloqués en 2021

Selon un communiqué de Jon Freier, Président du groupe de consommateurs chez T-Mobile, “les tentatives d’appels non sollicités ont atteint des records en 2021, mais, avec Scam Shield, nous pouvons identifier et bloquer en moyenne 1,8 milliard de ces appels chaque mois – soit 700 appels par seconde – pour nos clients T-Mobile et Metro by T-Mobile. Nous sommes le seul opérateur à protéger chacun de nos clients avec des outils de lutte contre ces menaces gratuits comme Scam Shield, et ce, quel que soit leur abonnement ou leur appareil.”

Bien que 21 milliards d’appels soit effectivement un chiffre impressionnant, on ne peut s’empêcher de se demander combien ont quand même pu passer sous les radars. Après tout, aucun système n’est jamais parfait, mais l’effort est en tous les cas louable. Jon Freier ajoutait : “Nous savons que les escrocs ne s’arrêteront pas tant qu’ils parviendront à faire des victimes, alors nous faisons tout notre possible pour leur rendre la tâche la plus difficile possible. Scam Shield utilise la puissance du réseau de T-Mobile pour aider à garder ses clients protégés en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.”