Systems Research and Development (SRD) devient une filiale de Nintendo

En pleine période de consolidation au sein de l'industrie vidéoludique, Nintendo met à l'abri un partenaire historique.

Un an après le rachat de Next Level Games (Metroid Prime Federation, Mario Strikers Battle League Football), l’éditeur japonais Nintendo annonce l’acquisition du studio de développement et de soutien SRD (Super Mario Maker 2, Animal Crossing New Horizons, Ring Fit Adventure, Super Smash Bros Ultimate) pour un peu moins de 400.000 dollars : “La finalisation de cette opération permettra de renforcer la base de gestion de SRD et de garantir la disponibilité des ressources de développement pour Nintendo, en plus de faciliter une amélioration anticipée de l’efficacité du développement de jeux. La transaction devrait être conclue le 1er avril prochain, sous réserve de la satisfaction de tous les termes pertinents et des conditions de clôture habituelles.”

We posted the News Release "Notification of the Acquisition of SRD Co., Ltd.".https://t.co/sdOunmeF2u — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) February 24, 2022

Pour l’anecdote, les équipes de Systems Research and Development sont déjà présentes dans les locaux de Nintendo depuis plusieurs années.

Nintendo n’a pas l’intention de “s’armer” comme Sony et Microsoft

Alors que Sony et Microsoft se lancent dans une course aux acquisitions, Nintendo n’est pas aussi pressé de s’emparer d’un grand nombre de studios de jeux. Lors d’une récente réunion avec les investisseurs, le président Shuntaro Furukawa a fait savoir que la stratégie n’est pas la même pour la firme de Kyoto : “Notre marque s’est construite sur des produits conçus avec dévouement par nos employés, et la présence dans notre groupe d’un grand nombre de personnes qui ne possèdent pas l’ADN de Nintendo ne serait pas un avantage.“