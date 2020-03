System76 lance un nouveau laptop avec BIOS en source ouverte

Après avoir lancé des PC Linux avec un BIOS open source en octobre 2019, le fabricant dédié aux architectures ouvertes réitère pour élargir sa gamme.

Les logiciels et matériels open source sont toujours plus populaires, sollicités par des consommateurs qui veulent plus de contrôle et transparence sur les outils qu’ils utilisent au quotidien comme les smartphones et les ordinateurs portables. En l’ère post-Snowden, où les GAFAM et autres BATX monétisent chacun de nos profils auprès de courtiers en données et envahissent notre vie privée, il paraît logique de désirer plus d’autonomie. Des initiatives comme le téléphone Librem 5 de Purism permettent de s’émanciper des systèmes fermés. Du côté des ordinateurs, c’est System76 qui mène la danse. En octobre, l’entreprise de Denver aux États-Unis dévoilait deux ordinateurs portables avec firmware ouvert, doté de Pop!_OS, sa propre distribution appréciée des gamers. L’entreprise du Colorado commercialise plusieurs laptops (Gazelle, Oryx, Galago, Darter, Adder, Serval) et étend aujourd’hui sa gamme en proposant le Lemur Pro.

Firmware et contrôleur intégré en source ouverte

Comme les Galago Pro et Darter Pro, il est doté d’une version libre et maison du bootloader, fonctionnant via le logiciel libre d’amorçage Coreboot (anciennement LinuxBIOS). Ce dernier permet ainsi non seulement de remplacer les BIOS propriétaires habituels mais aussi d’offrir un démarrage plus rapide de 29% si l’on en croit l’américain. La solution libre soufflait l’année dernière ses 20 bougies, tout comme son alternative Das U-Boot.

À partir de $1 099

L’ordinateur fonctionne sous Pop!_OS 19.10 (64-bit), Pop!_OS 18.04 LTS (64-bit) ou Ubuntu 18.04 LTS (64-bit) et bénéficie d’un écran 14,1″ Full HD. Sous le capot, on trouve, dans la configuration standard, un i5-10210U 1.6 GHz (4.2 GHz TurboBoost), une puce graphique Intel UHD Graphics, jusqu’à 40 GB DDR4 @ 2666 MHz et un stockage combinant deux SSD M.2 (jusqu’à 4 TB). La connectique est assurée par un port USB 3.1 Type-C, 2 ports USB 3.0 Type-A, un lecteur de carte MicroSD et un port HDMI. Associé à Pop!_OS, la batterie Li-Ion de 73 Wh assurerait 10 heures de vidéos continue. Le Lemur Pro pèse moins d’un kilo, et est lancé à partir de 1 099 dollars.