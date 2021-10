System Shock : une adaptation live-action pour la série horrifique

Binge, la nouvelle plateforme de SVOD, va adapter System Shock en série télévisée.

Le service Binge ajoute une adaptation en live-action de System Shock à sa liste de programmes originaux pour 2022 aux côtés des séries Driver (Ubisoft) et Rubius Checkpoint (El Rubius). La série télévisée System Shock sera diffusée exclusivement sur Binge qui cherche à créer du contenu de haute qualité pour les joueurs. D’autres projets inédits sont en cours de négociation avec de grands acteurs de l’industrie vidéoludique.

Stephen Kick et Larry Kuperman de Nightdive Studios seront les producteurs exécutifs et Allan Ungar, directeur des contenus de Binge, sera le producteur. “System Shock est une franchise iconique adorée par les joueurs depuis plus de deux décennies et une série qui a contribué à redéfinir ce que signifie jouer à un FPS“, a déclaré Allan Ungar. “Nous sommes ravis de faire honneur à la franchise – et au genre – en donnant vie à System Shock sur le petit écran. Préparez-vous pour SHODAN“. Stephen Kick ajoute : “J’ai toujours pensé qu’une adaptation en prises de vue réelles de System Shock serait le moyen idéal pour raconter à nouveau l’histoire poignante de la station Citadel et de son IA dévoyée qui soumet l’équipage à une horreur inimaginable. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir l’équipe talentueuse de Binge donner vie à System Shock d’une manière horriblement réelle et nouvelle.”

System Shock en vidéo

System Shock dans sa version originale est sorti en 1994 sous l’égide de Looking Glass Studios (anciennement LookingGlass Technologies) et Origin Systems. Il fait l’objet d’un remake complet par Nightdive Studios. Celui-ci plonge les joueurs dans la Citadel en 2072, où un hacker anonyme se réveille d’un coma pour être confronté à des robots meurtriers, des cyborgs tueurs, des mutants malveillants et une IA malveillante nommée SHODAN qui cherche à contrôler la Terre.