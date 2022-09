SYNDUALITY, un nouveau TPS de science-fiction avec du media mix

Les humains et les IA doivent coexister et coopérer pour survivre dans le monde futuriste dystopique de SYNDUALITY.

Dans SYNDUALITY, les joueurs et un mécha intelligent nommé Magus explorent un monde dystopique en l’an 2222. Un événement pluvieux catastrophique connu sous le nom de “Les Larmes de la Nouvelle Lune” a presque éradiqué la race humaine – les survivants se sont réfugiés dans la ville souterraine d’Amasia. Pour survivre, le personnage principal, appelé “Drifter”, doit vendre des cristaux AO, qui ne peuvent être récoltés que dans le monde extérieur pollué. Pour voyager, ils se déplacent dans un véhicule armé appelé le Cradle Coffin, qu’ils peuvent personnaliser. Le jeu de tir de science-fiction de Bandai Namco proposera également une option JcJ unique, dans laquelle le fait de jouer en ligne permettra de rencontrer d’autres personnes jouant leurs propres missions. Les joueurs pourront s’affronter en tête à tête tout en essayant de rassembler de précieuses ressources.

Tears of the New Moon came and washed away life.⁰⁰We who remain drift in solitude, yet we are never truly alone.⁰⁰#SYNDUALITY pic.twitter.com/emn4hn8KTV

— SYNDUALITY (@synduality) September 20, 2022