Synapse Medicine lance Goodmed, une app pour tout savoir des médicaments

Goodmed vous dit tout sur tout sur les médicaments dans une vue claire et personnalisée.

Synapse Medicine est une start-up fondée par plusieurs professionnels de santé. Elle a lancé récemment l’application mobile Goodmed, pour que le grand public puisse faire un meilleur usage de ses médicaments. Ce Yuka du médicament, comme elle décrit elle-même son app, veut permettre un accès à une information fiable et utile sur les médicaments.

La France enregistre jusqu’à 30 000 décès et jusqu’à 180 000 hospitalisations chaque année à cause d’un mauvais usage de médicaments ou des effets indésirables. Des chiffres qui ont de quoi inquiéter, a fortiori quand on sait que 3 Français sur 4, selon une étude Opinion Way de 2021, sont concernés par l’automédication. Selon cette même étude, près de 2 Français sur 3 (62 %) trouvent les informations de notices difficiles à lire et 72 % d’entre eux doutent de la fiabilité des informations trouvées sur Internet. Il y a donc nécessiter d’une information grand public fiable, utile et facile. D’où l’application Goodmed.

Via un scan du QR Code d’une boîte de médicament, l’application permet de vérifier si l’utilisateur peut ou non prendre ledit médicament selon le profil santé enregistré dans l’app (dans lequel peuvent être déclarés une grossesse, l’allaitement, d’éventuelles allergies, un traitement particulier, etc). Les résultats affichés sont d’une part faciles à lire et d’autre part personnalisés, réduisant de fait les risques.

L’application Goodmed est disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store. Celles et ceux qui voudraient aller plus loin au quotidien peuvent opter pour l’abonnement sans engagement Goodmed Premium, à 5,99 € par mois, qui permet notamment de créer des profils familiaux. À noter, Goodmed Premium sera également disponible via des partenariats avec les assurances et mutuelles directement dans leurs offres prévention santé. Peut-être donc n’aurez-vous pas à débourser quoi que ce soit.