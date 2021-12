Syberia : The World Before, un report de dernière minute

La suite de la licence du regretté Benoit Sokal sortira finalement en 2022.

Microids annonce le report du nouveau Syberia au dernier moment : “Initialement prévu pour le 10 décembre prochain sur PC, nous avons pris la décision de décaler le lancement du jeu au 1er trimestre 2022. Une date plus précise sera communiquée ultérieurement.”

Début 2022 pour Syberia : The World Before

L’éditeur français met tout en oeuvre pour que les fans ne soient pas déçus après un Syberia 3 bien moins bon que les deux précédents opus : “Il nous tient à coeur d’améliorer cette expérience de jeu dont nous sommes déjà très fiers. Nous souhaitons être en mesure d’offrir une aventure immersive, fidèle à l’univers de Benoit Sokal, qui saura vous transporter. Il nous parait donc nécessaire à ce jour de s’accorder un peu plus de temps afin de finaliser le développement sereinement. Nous sommes déjà confiants et désormais impatients, quant à l’idée de vous faire partager les nouvelles aventures de Kate Walker. Nous sommes convaincus que les joueurs acceuilleront avec enthousiasme le prochain opus de la série tant attendu. Sans aucun doute, The World Before sera l’un des épisodes majeures de la série Syberia.”