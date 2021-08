Syberia : The World Before, la suite des célèbres aventures de Kate Walker

Embarquez dans une aventure à travers les continents et les époques avec Kate Walker, mais également Dana Roze, dans Syberia : The World Before.

Créée par le regretté scénariste et dessinateur Benoît Sokal, la saga Syberia revient avec un nouvel opus expliquant le lien qui unit les personnages Kate Walker et Dana Roze alors que l’influence de l’Ombre Brune ne cesse de se répandre en Europe. Au sein d’un univers fantastique et poétique, ils devront affronter des menaces à travers deux temporalités distinctes et des énigmes inédites si chères à la licence :

Vaghen, 1937 – Dana Roze est une jeune fille de 17 ans, qui démarre une brillante carrière de pianiste. Mais son avenir s’assombrit alors que la menace fasciste de l’Ombre Brune plane sur l’Europe, à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale

Taïga, 2004 – Kate Walker survit comme elle peut dans la mine de sel où elle a été emprisonnée, lorsqu’un évènement tragique la pousse à repartir dans une nouvelle aventure en quête de son identité

Un trailer pour Syberia : The World Before

Syberia : The World Before sortira le 10 décembre prochain sur PC et profitera d’une bande son originale symphonique composée par Inon Zur (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia). Les versions consoles (PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch) sont attendues pour l’année prochaine. Pour mémoire, le prologue est disponible gratuitement sur Steam et GOG, mais pas sur l’Epic Games Store.