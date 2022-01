Syberia : The World Before arrivera dans deux mois sur PC

Microids dévoile la nouvelle date de sortie de Syberia : The World Before.

Annoncé pour début 2022 suite à un report inattendu en décembre dernier, le nouvel opus de la licence Syberia mettant en scène Dana Roze, en plus de l’héroïne principale, est désormais attendu pour le 18 mars prochain sur PC via Steam, GOG.com et l’Epic Games Store : “Nous tenions à proposer une expérience mettant à l’honneur le récit des aventures de Kate Walker, imaginées par Benoît Sokal. Ces quelques semaines supplémentaires que nous nous somes accordées avec le studio Koalans nous ont permis de proposer un jeu vidéo à la hauteur de cette ambition.”

Les versions consoles arriveront plus tard dans le courant de l’année. La quatrième épisode du célèbre point and click proposera une aventure à travers les continents et les époques : “Percez des mystères enfouis depuis trop longtemps. Explorez un univers fantastique et poétique aux décors éblouissants et aux personnages emblématiques. Résolvez de savants puzzles et énigmes dans la plus pure tradition de la saga. Découvrez une histoire riche et captivante aux enjeux sans précédent, au travers de dialogues passionnants.”

Un vinyle pour la BO de Syberia : The World Before

Déjà disponible en numérique sur les plateformes de streaming, comme Spotify, la bande-originale composée par Inon Zur (et avec la participation d’Emily Bear) sortira au format vinyle en même temps que le lancement de Syberia : The World Before.