Syberia : le dessinateur belge Benoît Sokal est décédé

Le futur de la licence Syberia se fera désormais sans Benoît Sokal.

Le décès de Benoît Sokal, alors âgé de 66 ans, est survenu le 28 mai dernier des suites d’une longue maladie. Talentueux scénariste et dessinateur de bande dessinée (Les Enquêtes de l’inspecteur Canardo, Sanguine, Silence, on tue !, Le Vieil homme qui n’écrivait plus, Paradise, Kraa et Aquarica), il s’est démarqué dans le monde du jeu vidéo en France avec L’Amerzone : Le Testament de l’Explorateur et surtout la série Syberia où il aura réussi à transposer son amour pour l’Europe de l’Est et son histoire en proposant des aventures singulières qui continuent de marquer les fans dans le monde entier.

It’s with extreme sadness and heavy hearts that the Microids team must announce the death of Benoît Sokal, who passed on the 28th of May 2021 after battling a long-term illness. The entire Microids team share the grief of his family and friends.https://t.co/FkLUwBn7F9 pic.twitter.com/XGBdvjEDri — Microids (@Microids_off) May 29, 2021

L’héritage du créateur des jeux Syberia va prospérer

Dans les mains de Koalabs Studio avec l’aide de Microids, la licence s’étendra dans les prochaines années avec de nouveaux univers : “Avec Syberia 3, Benoît Sokal a gardé la particularité, dans un contexte où le travail de conception et de pré-production est souvent entièrement digitalisé, d’utiliser les méthodes crayonnées classiques et l’aquarelle, afin de créer son univers, ses lieux et personnages, ainsi que certaines mécaniques de gameplay. Il a également construit l’histoire et le scénario qui font la force du jeu, jusque dans les dialogues des personnages. Le nouvel opus de la saga emmènera les joueurs dans une aventure inédite en incarnant Dana et Kate.“