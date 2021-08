Switch : Nintendo est toujours sur un petit nuage

Des résultats en baisse après le confinement pour l'éditeur japonais Nintendo, mais la Switch approche des 90 millions de ventes.

Quelques mois avant la sortie de la Nintendo Switch OLED, la firme de Kyoto annonce avoir distribué plus de 89 millions d’exemplaires de sa console de salon et portable dans le monde entier depuis son lancement, dont 4,45 millions de machines pendant ces trois derniers mois. Malgré des ventes toujours aussi importantes et l’objectif d’atteindre les 110 millions de Switch d’ici fin mars 2022 (25,5 millions de copies écoulées entre avril et mars prochain), Nintendo ne peut pas empêcher la baisse de son chiffre d’affaires (2,5 milliards d’euros contre 2,7 milliards d’euros), son bénéfice opérationnel (922 millions d’euros contre 1,1 milliard d’euros) et son bénéfice net (715 millions d’euros contre 820 millions d’euros) suite à la fin de l’effet “confinement” où Animal Crossing avait été un véritable rouleau-compresseur.

📈 Ventes – Entre avril et juin, la Nintendo Switch s’est vendue à 4,45 millions d’unités, portant le total à 89,04 millions. Du côté des jeux, plus de 632 millions ont été vendus depuis la sortie de la console, soit en moyenne plus de 7 jeux par console. pic.twitter.com/xB75AtY8nd — NintendHOME (@NintendHOME) August 5, 2021

45,28 millions de jeux Switch ont été vendues entre avril et juin 2021 contre 50,43 millions pour le même trimestre un an plus tôt. A noter que 72% des jeux vendus (contre 82% l’an dernier) sur le trimestre étaient des first-party Nintendo, dont 47% en téléchargement (contre 55% l’an dernier). Au global, ce sont désormais 632,4 millions de cartouches et versions numériques qui ont été distribuées dans le monde entier. On est encore loin des 921 millions de jeux de la Nintendo Wii et les 948 millions de jeux de la Nintendo DS. Enfin, les revenus du mobile ont également baissé. A noter que Dr. Mario World ne sera plus disponible dans les prochains mois alors que l’application Pikmin de Niantic sortira au second semestre.

Les ventes des exclusivités Nintendo Switch