Switch : Nintendo baisse le prix du modèle classique en Europe

Moins d’un mois avant l’arrivée du modèle OLED de la Switch, Nintendo ajuste le prix du modèle classique en Europe afin de respecter une certaine logique concernant l’évolution des taux de change. Si la console hybride s’allège officiellement de quelques dizaines d’euros, bien que la firme de Kyoto s’interdit de communiquer le moindre tarif indicatif, certains revendeurs français comme Amazon, Auchan, Fnac, Cultura, Micromania ou encore Cdiscount n’hésitent pas à proposer des prix attractifs (entre 299,99 et 269,99 euros) pour se séparer rapidement des stocks actuels avant d’accueillir le nouveau produit de Big N.

UPDATE: Nintendo has confirmed it's cut the European Switch trade price and told VGC that "now was the appropriate time" partly due to the upcoming OLED model.https://t.co/pLxNIRK0n4

— VGC (@VGC_News) September 13, 2021