Switch 4K : Nintendo dément les informations de Bloomberg

Ce n’est pas la première fois que Bloomberg évoque une Nintendo Switch Pro ou Nintendo Switch 4K en plus d’une Nintendo Switch OLED. Selon les sources du journaliste japonais Takashi Mochizuki, elle serait capable d’afficher du 3840 × 2160 avec sans doute du DLSS grâce à Nvidia. Cette nouvelle console du constructeur japonais pourrait arriver d’ici fin 2022, sachant qu’une douzaine de studios travailleraient d’ores et déjà sur des jeux avec une kit de développement. Néanmoins, il se dit que Nintendo pourrait ne jamais sortir ce modèle “pour des raisons stratégiques.”

Exclusive: Bloomberg learned at least 11 game developers, ranging from large publishers to small studios and include at least one that has never made a console game before, Zynga Inc., were in possession of Nintendo’s 4K development kit for the Switch.https://t.co/vEX87wNubF

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) September 29, 2021