SwissBorg : dernière chance pour le bonus de crypto

SwissBorg prolonge encore la fête et entend bien faire gagner des CHSB à tout va. 10 fois 2 000 CHSB à gagner pour les plus chanceux !

SwissBorg met les petits plats dans les grands pour rassembler sa communauté. Tout le monde peut gagner. Si la grande opération X3 de l’été est aujourd’hui terminée, il reste encore une chance de gagner le jackpot, une bien jolie somme de 2 000 CHSB ! On vous explique comment. Voici tout ce qu’il faut savoir.

SwissBorg prolonge encore la fête

Le bonus X3 des récompenses est donc arrivé à son terme sur SwissBorg mais comme l’été n’est pas terminé, la plate-forme a décidé de laisser encore une semaine aux indécis qui voudraient tenter leur chance de remporter l’un des 10 cadeaux de 2 000 CHSB mis en jeu, soit le montant nécessaire pour pouvoir faire passer son compte au status Community Premium. Pas mal, non ?

10 fois 2 000 CHSB à gagner pour les plus chanceux !

Voici sans plus attendre les conditions à remplir pour pouvoir participer. Tout d’abord, votre ami(e) doit s’être inscrit sur l’application SwissBorg avec votre lien unique et durant la période de boost X3. Votre amie(e) doit passer compte au status Community Premium ou Genesis Premium. Et il ou elle doit le faire impérativement avant la date butoir, à savoir le 3 août à minuit (heure française).

Pour rappel, un status Community Premium vous offre des avantages très intéressants par rapport au status standard, notamment un yield boost de 1,5X (2X avec un Genesis Premium), ce qui permet de profiter de plus-values très intéressantes sur les principaux tokens. Les taux de change, quant à eux, sont réduits à 0,75 % contre 1 % (et entre 0 et 0,25 % avec un compte Genesis Premium).

N’attendez plus, si vous pouvez tenter l’aventure pour ce dernier concours de l’été, n’hésitez pas. Vous remporterez peut-être l’un des 10 lots de 2 000 CHSB mis en jeu !