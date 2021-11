Swissborg : application en français, CHSB Yield 2.0 et grosse récompense

SwissBorg s'offre une application en français, à point nommé pour l'arrivée du programme CHSB Yield 2.0. Les récompenses de parrainage sont doublées pour fêter cela.

La plate-forme SwissBorg est très active, multipliant les fonctionnalités pour attirer toujours davantage d’amateurs de crypto-monnaies. Aujourd’hui, bonne nouvelle pour les utilisateurs francophones, l’application SwissBorg est désormais disponible en français. Cette nouveauté arrive à point nommé pour profiter du CHSB Yield 2.0. Et quoi de mieux que des récompenses de parrainage doubles pour fêter tout cela ?

La traduction de l’application SwissBorg était très attendue. Désormais, après de longs mois de patience, les utilisateurs Android francophones, et qui ont leur système d’exploitation configuré en français, verront leur application traduite en français – pour peu qu’ils aient téléchargé la dernière version en date, bien sûr -. Sous iOS, après avoir téléchargé et installé la dernière version, il est possible de changer la langue en allant dans Paramètres > application SwissBorg > Langue préférée puis en sélectionnant français. À noter, le français n’est que la première langue d’un plus vaste programme d’internationalisation. L’allemand arrivera dans le courant de l’année prochaine et d’autres suivront.

À point nommé pour l’arrivée du programme CHSB Yield 2.0

Voilà qui arrive à temps pour profiter pleinement du CHSB Yield 2.0, un programme mis en place pour offrir des taux de rendement attractifs et accroître le patrimoine de la communauté, grâce, d’une part, à des rendements plus élevés pour les nouveaux investisseurs et, d’autre part, à l’augmentation de la croissance de la communauté et de la valeur du jeton. Dans cette version 2.0, plusieurs niveaux de rendement sont proposés. Celui-ci varie selon le nombre de CHSB détenus dans le Yield wallet. Ceci devrait motiver les nouveaux investisseurs et renforcer le prix du CHSB.

L’idée mise en place ici est bien connue : plus l’utilisateur détient de jetons dans son CHSB Yield wallet, plus il gagnera et chaque utilisateur accèdera aux taux les plus élevés disponibles pour les niveaux inférieurs. Outre ces avantages purement individuels, c’est un cercle vertueux que veut mettre en place SwissBorg, le CHSB Yield 2.0 encourage à investir et donc à bénéficier de rendements élevés, ce qui permettra de passer plus rapidement au niveau Community Premium, à bénéficier de nouveaux avantages plus attrayants et continuer d’investir. La demande devrait donc progresser et l’offre de CHSB diminuer, ce qui viendra augmenter les rendements de tous les détenteurs de jetons CHSB.

Les récompenses de parrainage sont doublées pour fêter cela

Il est donc aujourd’hui difficile de passer à côté de la plate-forme SwissBorg. Si vous êtes intéressé(e) et/ou que vous connaissez des personnes qui pourraient l’être, sachez que célébrer le CHSB Yield 2.0, les récompenses de parrainage sont doublées ! Et avec l’application en français, il est plus facile que jamais de recommander SwissBorg. Si vos filleuls activent leur CHSB Yield Wallet dans l’application, vous participerez automatiquement à un tirage au sort qui pourrait vous faire gagner l’une des 10 récompenses de 2 000 CHSB (soit 1 540 $ à l’heure d’écrire ces lignes). Pas mal, non ?