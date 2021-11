SwiftKey permet désormais de copier/coller entre des appareils Windows et Android

SwiftKey permet de copier/coller entre Android et Windows, une alternative intéressante, tout à fait similaire au presse-papiers universel d'Apple.

Utiliser un écosystème aussi complet et abouti que celui d’Apple permet de profiter d’un certain nombre de fonctionnalités très utiles au quotidien comme Handoff et le presse-papiers universel. Ce dernier permet aux utilisateurs de copier et coller du contenu depuis un iPhone ou un iPad sur un Mac, et vice-versa, bien évidemment. Certains services tiers permettent de profiter de quelque chose de similaire. Voici d’ailleurs une nouvelle alternative grâce à SwiftKey.

SwiftKey permet de copier/coller entre Android et Windows

Dans la mesure où Android et Windows sont développés par des entreprises différentes, il ne faut pas s’attendre à une intégration très poussée entre les deux. Cela ne veut pour autant pas dire qu’il est impossible de relier les deux mondes. Et en vérité, si vous utilisez SwiftKey, les deux systèmes d’exploitation sont plus liés que jamais. Dans la dernière mise à jour en date de l’application, Microsoft permet aux utilisateurs de copier et coller du texte entre leur machine Windows et leur appareil sous Android.

Une alternative intéressante, tout à fait similaire au presse-papiers universel d’Apple

Cela signifie que si vous êtes en train de travailler sur quelque chose sur votre smartphone ou votre ordinateur et que vous avez besoin de passer sur l’autre appareil, vous pouvez copier le texte et le coller directement sur l’appareil en question. Il vous faudra pour ce faire être connecté(e) sur votre compte Microsoft sur votre ordinateur et sur SwiftKey. Autrement dit, si vous n’avez pas déjà de compte, vous avez tout intérêt à en créer un pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

Alors certes, comme dit, il existe un certain nombre d’alternatives à cette fonction, comme utiliser Gmail pour composer vos emails, les brouillons pouvant être sauvegardés et modifiés sur un autre appareil, ou via Google Docs, le service synchronisant ce que vous êtes en train de faire. Mais si, pour une raison ou une autre, vous avez besoin de copier/coller entre votre smartphone Android et un PC sous Windows, c’est la solution.