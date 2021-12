Swift Playgrounds 4 permet aux développeurs de créer des applications sur leur iPad

Swift Playgrounds 4 permet de développer des applications directement sur l'iPad, pour coder partout tout le temps.

Si vous vouliez utiliser le logiciel Swift Playgrounds d’Apple pour développer des applications pour les appareils sous iOS, il fallait un Mac pour ce faire – bien qu’il y ait d’autres manières de développer des applications, évidemment -. Cela étant dit, celles et ceux qui sont souvent en déplacement ou très nomades n’ont pas nécessairement de MacBook. La firme de Cupertino propose aujourd’hui une solution.

Swift Playgrounds 4 permet de développer des applications directement sur l’iPad

En effet, la marque à la pomme a publié tout récemment Swift Playgrounds 4, une application pour iPad et Mac. Avec cette dernière version en date de Swift Playgrounds, les utilisateurs pourront désormais réaliser leurs designs et créer leurs applications en utilisant leur iPad et les soumettre à Apple directement depuis la tablette. Il n’y aura donc plus besoin d’utiliser un ordinateur Mac dans ce processus.

Pour coder partout tout le temps

Voilà une mise à jour qui devrait être très pratique pour les développeurs qui ont plus souvent leur iPad sous la main que leur MacBook, qu’il s’agisse d’un Air ou d’un Pro. Ou pour les développeurs qui ont un iPad et qui veulent coder un peu tout de suite avant de rentrer chez eux ou d’arriver au bureau et de retrouver leur Mac. Coder partout tout le temps pour iOS est enfin possible !

Swift Playgrounds 4 avait été annoncé durant la WWDC 2021 il y a quelques mois, mais son lancement avait été reporté, jusqu’à aujourd’hui donc. Pour les développeurs qui sont intéressés par cette application, il suffit de télécharger et d’installer la dernière version en date, comme à l’accoutumée directement depuis l’App Store. À noter, il faut disposer d’un iPad sous iPadOS 15.2 ou ultérieur. Si vous avez une version plus ancienne installée sur votre tablette, il faudra la mettre à jour. Et si celle-ci n’y a pas droit, vous ne pourrez pas utiliser Swift Playgrounds 4.