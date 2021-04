Sweet Tooth : une date de sortie et un teaser pour la série fantastique

Rendez-vous dans un monde post-apocalyptique avec un jeune héros mi-humain mi-cerf avec l'adaptation en série de Sweet Tooth pour la plateforme américain Netflix.

Basée sur la série de comics DC (via le label Vertigo) de Jeff Lemire, la série télévisée Sweet Tooth est produite par Jim Mickle, Beth Schwartz, Robert Downey Jr, Susan Downey, Amanda Burrell et Linda Moran. La première saison de Sweet Tooth est attendue pour le 2 juin prochain sur Netflix.

Netflix releases the first teaser trailer and set the release date for Sweet Tooth, the adaptation of the Vertigo series from Jeff Lemire.https://t.co/l3teLo9mk4@netflix @JeffLemire pic.twitter.com/E36VBumfbk — Comic Book Resources (@CBR) April 29, 2021

Il y a dix ans, “The Great Crumble” a fait des ravages dans le monde et a conduit à l’émergence mystérieuse d’hybrides – des bébés nés mi-humains, mi-animaux. Ne sachant pas si les hybrides sont la cause ou le résultat du virus, de nombreux humains les craignent et les chassent. Après avoir vécu pendant dix ans en sécurité dans sa forêt isolée, Gus, un jeune homme hybride et protégé du monde des cerfs, se lie d’amitié avec Jepperd, un solitaire errant. Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire à travers ce qui reste de l’Amérique, à la recherche de réponses – sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et la véritable signification de la maison. Mais leur histoire est pleine d’alliés et d’ennemis inattendus, et Gus apprend rapidement que le monde luxuriant et dangereux de l’extérieur de la forêt est plus complexe qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer.

Un teaser pour Sweet Tooth

“Nous voulions faire une série qui offre de l’évasion et de l’aventure, où la nature reconquiert le monde et qui, à bien des égards, ressemble à un conte de fées“, a déclaré Jim Mickle, réalisateur, scénariste, producteur exécutif et co-showrunner. “Sweet Tooth est un nouveau genre d’histoire dystopique, c’est très luxuriant et plein d’espoir. Nous voulons que les gens viennent dans ce monde où il y a de la beauté, de l’espoir et de l’aventure. C’est une histoire à grande échelle : nous prenons le train, nous grimpons au sommet des montagnes, nous courons dans les forêts. C’est un spectacle sur ce qui fait une famille, sur ce que signifie vraiment un foyer, et sur l’importance de garder foi en l’humanité.”

“La série est en gestation depuis 2016, et les comics existaient même bien avant, mais je pense que tout le monde va s’identifier à la série et à cette histoire encore plus que ce que nous pensions lorsque nous avons commencé à travailler dessus“, a ajouté la scénariste, productrice exécutive et co-showrunner Beth Schwartz. “Quand on regarde Sweet Tooth, on se sent plein d’espoir pour l’avenir.“