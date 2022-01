Suspicion : la série policière d’Apple TV+ avec Uma Thurman

Uma Thurman sera la star de la série télévisée Suspicion pour Apple TV+.

Basée sur la série israélienne False Flag, Suspicion raconte l’histoire du fils d’une éminente femme d’affaires américaine qui est enlevé dans un hôtel de New York. Les soupçons se portent rapidement sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires qui se trouvaient au même endroit à ce moment-là. Alors qu’ils se retrouvent dans une course transatlantique au chat et à la souris pour échapper aux forces combinées de la National Crime Agency et du FBI et prouver leur innocence, il devient évident qu’on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Qui est réellement à l’origine de ce mystérieux enlèvement, et qui est seulement coupable de s’être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ?

Un trailer pour Suspicion

Les deux premiers épisodes seront diffusés mondialement le 4 février prochain sur la plateforme de streaming Apple TV+. Le casting de Suspicion comprend Uma Thurman, Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys-Harries, Elyes Gabel et Angel Coulby.

Aux côtés de Rob Williams (Man in the High Castle) qui fait office de showrunner et de producteur exécutif, les producteurs exécutifs sont Chris Long (The Americans), qui réalise également, Howard Burch pour Keshet Productions, Avi Nir pour Keshet Media Group et Anna Winger. La série Suspicion est produite par Darin McLeod (Watchmen) et Keshet Productions, la branche de production britannique de Keshet International.