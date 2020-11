Surprise : une nouvelle mise à jour firmware pour les Samsung Galaxy S6 et Note 5

Nos appareils électroniques deviennent rapidement obsolètes, comprenez par là qu'ils sont trop vite oubliés par leurs constructeurs. C'est à chaque fois une bonne surprise de voir des appareils maintenus plusieurs années durant.

Les smartphones Android sont le plus souvent oubliés par leurs fabricants, en termes de mises à jour tout du moins, après environ trois ans. Étant donné que les marques lancent généralement plusieurs appareils chaque année, il n’est pas surprenant que leurs équipes techniques ne puissent pas se consacrer à la prise en charge, sur une longue période, de chaque modèle dès lors qu’ils travaillent sur une nouvelle version de firmware… Samsung surprend pourtant son monde aujourd’hui.

Samsung déploie une nouvelle version firmware

C’est donc une très agréable surprise d’apprendre que Samsung vient tout récemment de publier une mise à jour firmware pour deux de ses appareils justement oubliés, en l’occurrence les Samsung Galaxy S6 et Galaxy Note 5. Ces deux smartphones ont été lancés il y a cinq ans maintenant et sont donc bel et bien considérés comme obsolètes. Le changelog de cette nouvelle version est plutôt mince mais SamMobile estime que l’existence de cette version est très certainement liée à un problème de sécurité qui aurait forcé le géant sud-coréen à publier une tout nouveau firmware. Pour anticiper un gros problème potentiel, semble-t-il.

pour les Galaxy S6 et Note 5

Il ne s’agit là que de pure spéculation dans la mesure où Samsung n’a pas explicité le pourquoi du comment. Difficile donc de comprendre l’existence même de cette version firmware mais si, pour une raison quelconque, vous utilisez encore un Galaxy S6 ou un Note 5, vous avez tout intérêt à mettre à jour votre appareil lorsque ladite mise à jour sera disponible dans votre pays. Le déploiement a déjà démarré, d’abord en Corée du Sud, et va rapidement s’étendre aux autres pays du globe.

Précisons aussi que cette mise à jour ne concerne que le firmware des téléphones. Tous deux restent donc bloqués sur Android 7.0 Nougat en ce qui concerne les mises à jour officielles, tout du moins. N’espérez pas profiter après l’installation d’une version plus récente de l’OS mobile de Google.