Sur Twitter, le Dogecoin est davantage aimé que l’Ethereum

L’Ethereum a pris la première place sur Twitter de la crypto-monnaie la moins aimée parmi les cinq d’une nouvelle étude. La monnaie la plus aimée sur cette plate-forme ? Le Dogecoin ! L’information provient d’un rapport de TRG Datacenters qui a analysé un an de tweets, entre janvier 2021 et janvier 2022, au sujet de cinq des crypto les plus populaires pour déterminer laquelle est la plus aimée sur Twitter.

L’analyse s’est penchée sur le Bitcoin (BTC), le Cardano (ADA), le Dogecoin (DOGE), l’Ethereum (ETH) et le Litecoin (LTC). L’Ethereum est de loin celle qui suscite les plus mauvaises réactions, avec environ 29 % des tweets contenant un sentiment négatif. Le Ripple n’a pas été inclus dans l’étude, malgré sa popularité, à cause du violent clivage qu’il continue de susciter.

La plupart des critiques faites à l’encontre d’Ethereum concernent sa vitesse par rapport à d’autres alternatives en Layer 1 ainsi que ses coûts énergétiques. Le pic de négativité fut atteint lorsqu’un bug a entraîné une brève séparation en deux chaînes à la fin du mois d’août 2021. Le Bitcoin est la deuxième monnaie la moins aimée avec un score de négativité de 27 %. Le Cardano reste à bonne distance, 16 % de négativité. Le Litecoin prend la quatrième place, avec 8 % de tweets négatifs publiés.

Le Dogecoin est le chouchou de ce public

Les tweets ont été comptabilisés comme évoquant un sentiment négatif s’ils contenaient les phrases ou mots suivants ainsi que le nom de la crypto-monnaie : “hate”, “is a scam”, “disappointed with”, “disppointed”, “dip in”, “bad”, “lost money with”, “loss on”.

Le Dogecoin apparaît comme la monnaie la plus appréciée sur la plate-forme, avec seulement 6 % de tweets défavorables. Cela signifie que 94 % de tous les tweets concernant le DOGE étaient plutôt positifs, ce qui reste cohérent avec la force et la cohésion de la communauté autour du token. Celle-ci jouit aussi très certainement de sa relation avec le potentiel futur propriétaire de la plate-forme, Elon Musk. La décision de l’entrepreneur américain d’accepter le DOGE pour les produits Tesla avait fait décoller sa valeur.

Chris Hinkle, directeur technique chez TRG Datacenters, attire cependant l’attention quant aux différents types d’influence que peut avoir Twitter sur la valeur de tel ou tel asset crypto : “Les stocks de mèmes en particulier semblent davantage dirigés par les investisseurs au détail. Dans le cas des grosses monnaies comme le Bitcoin, les tweets arrivent après les grands mouvements de prix, suggérant un certain degré d’institutionnel. […] [Cela] signifie que les petits stocks et petits coins font en général plus souvent l’expérience d’un phénomène bien réel de fluctuations de prix dirigé par les investisseurs au détail.” Et la récente acquisition de Twitter par Elon Musk pourrait entraîner un marché de la crypto encore davantage piloté par l’investissement au détail. L’influence du milliardaire américaine pourrait “ouvrir la voie à moins de manipulation algorithmique et au début d’une nouvelle ère des investisseurs de détail.”