Sur la PlayStation 5 (et probablement aussi sur Xbox Series X), le jeu culte GTA V tournera en 4K et à 60 fps. De quoi faire revenir nombre de fans ?

Avec l’arrivée des consoles next-gen, nombre de jeux ont dû s’adapter pour permettre aux joueurs de profiter pleinement des nouvelles capacités de ces consoles. Certains doivent encore le faire, ce qui peut mettre la patience des fans à rude épreuve. C’est le cas de Rockstar avec GTA V. Aujourd’hui, bonne nouvelle, l’on apprend que la version PS5 tournera en 4K et à 60 fps.

Sur PS5, GTA V tournera en 4K et à 60 fps

Nombreux sont les joueurs et joueuses à attendre patiemment la sortie de GTA 6. Cela étant dit, celle-ci pourrait ne pas arriver avant plusieurs années. Et d’ici là, il faut dire que le studio est plus qu’heureux avec GTA V, qui génère encore d’impressionnants revenus. Cependant, vous vous rappelez peut-être que, il y a quelques mois, il avait été annoncé que GTA V arriverait sur PS5 et sur Xbox Series X en novembre.

De quoi y faire revenir nombre de fans ?

S’il est évident que certains joueurs se sont déjà lassés du jeu, peut-être pourraient-ils décider d’y revenir à la fin de l’année. En effet, selon un post sur le Sony Germany PlayStation Blog, on apprend que le jeu tournera en 4K et à 60 fps. Cette information ne concerne que la PS5 mais il y a fort à parier qu’il en aille de même sur la Xbox Series X. Nul doute que la machine de Microsoft fera tourner le jeu dans les mêmes conditions.

À noter, actuellement, GTA V tourne en 4K sur PS4 mais ce n’est pas une “vraie “4K. C’est une version upscalée du jeu, à 4K. Ceci parce que, comme certains l’ont fait remarquer, seule la version PC de GTA V dispose des fichiers 4K. La version PS4, quant à elle, n’a que les fichiers 1080p. Autrement dit, impossible de proposer une “vraie” 4K.

Espérons donc que les versions PS5 et Xbox Series X offriront aux fans une vraie expérience 4K, sans quoi la déception sera certainement au rendez-vous. Et il serait fort dommage par ailleurs de ne pas profiter pleinement des capacités de ces nouvelles consoles.