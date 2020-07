Sur mobile, Facebook Messenger permet désormais de partager son écran

Les technologies modernes couplées au haut débit, fixe ou mobile, permettent aujourd'hui de réaliser des actions très intéressantes, comme passer des appels vidéos. Une fonction ô combien salvatrice pendant le confinement...

Parmi les fonctionnalités proposées par les applications permettant de réaliser des appels vidéo, on retrouve souvent la possibilité de partager son écran. Une option qui n’a rien de nouveau mais qui devient de plus en plus populaire et que l’on constate intégrée dans un nombre d’applications toujours grandissant. À cause, ou grâce d’ailleurs aux mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du Covid-19. Aujourd’hui, celle-ci est disponible dans Facebook Messenger.

Facebook Messenger sur mobile se dote du partage d’écran

Ainsi, les utilisateurs qui se servent de Facebook Messenger pour passer des appels vidéo seront peut-être intéressés d’apprendre que la firme de Menlo Park vient d’annoncer la disponibilité du partage d’écran dans son application mobile Messenger. Tant pour iOS que Android. La fonction n’est pas nouvelle sur Facebook mais elle est aujourd’hui étendue aux applications mobiles.

Selon le communiqué officiel de la plate-forme : “le partage d’écran vous permet de partager une vue directe de votre écran pour que vous puissiez montrer virtuellement n’importe quoi à n’importe qui. Que vous souhaitiez partager un souvenir de votre caméra, faire du shopping à plusieurs, parcourir ensemble les réseaux sociaux ou autre… le partage d’écran vous simplifie la vie en vous gardant plus connecté(e) encore avec vos proches, même lorsque vous êtes loin physiquement.”

Pour des appels vidéo toujours plus complets

Le partage d’écran est disponible tant dans les appels vidéo avec un seul destinataire que dans les appels de groupe. La fonctionnalité devrait déjà être déployée et opérationnelle. Assurez-vous simplement d’avoir la dernière version en date de l’application pour pouvoir en profiter et commencer à partager votre écran avec qui vous voulez.