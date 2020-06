Sur macOS Big Sur, Safari pourra streamer Netflix en 4K

Si vous avez l’habitude de regarder Netflix sur votre ordinateur Mac, il est possible que vous soyez plutôt déçu(e) en ce qui concerne la qualité des flux proposés. En effet, bien que Netflix offre des flux 4K, les machines macOS n’ont jamais vraiment pu en profiter. Cela va changer avec Safari dans la prochaine version majeure de l’OS d’Apple, macOS Big Sur.

En effet, selon un tweet de Ishan Agarwal, il semblerait que, avec cette future mise à jour de macOS, Apple ait enfin mis à jour Safari pour le rendre compatible avec les flux 4K de Netflix. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient se contenter de regarder leurs films et séries préférés en 1080p. Autrement dit, si vous avez un Mac, comme un iMac, avec un écran 5K, vous pourrez profiter de la résolution la plus élevée proposée par la plate-forme de streaming.

Et ce qui est intéressant, c’est que bien que Apple ait effectivement mis à jour ses appareils Mac pour prendre en charge le codec HEVC qui serait nécessaire pour permettre de regarder des streams en 4K, la firme de Cupertino n’avait pas mis à jour Safari pour en profiter. C’est désormais chose faite avec macOS Big Sur. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. C’est donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs Mac mais il y a un petit hic. Selon Apple, seules les modèles de 2018 ou plus récents pourront profiter de la 4K HDR. Autrement dit, même si vous avec une machine compatible avec macOS Big Sur mais qu’elle date d’avant 2018, vous n’y aurez pas droit. Dommage.

OMG! Netflix on macOS Big Sur's Safari browser just gave me 4K Stream with Dolby Vision on MacBook Pro! Earlier it was just 1080p with Dolby Vision. This is amazing. 😌 pic.twitter.com/afUQPeKisI

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 28, 2020