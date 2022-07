Sur le marketplace NFT de GameStop, un NFT “Falling Man” qui fait controverse

Un NFT "The Falling Man" listé sur le marketplace de GameStop, exemple supplémentaire que les NFT échappent à tout contrôle ou presque.

Moins de deux semaines après son lancement, le marketplace NFT de GameStop suscite déjà la controverse. Parmi les NFT listés sur la plate-forme, l’un d’entre eux, baptisé “Falling Man”, a été découvert par “Web3 is Going Great”. Et le titre de cette “œuvre” fait bien référence à ce que vous croyez. Il reprend l’une des photos les plus emblématiques de ce XXIᵉ siècle.

“The Falling Man” fait partie d’une série de clichés pris par le photojournaliste de Associated Press Richard Drew le matin du 11 septembre 2001. Sur les 2 753 personnes qui ont trouvé la mort dans le World Trade Center et dans la zone environnante ce même jour, on estime qu’au moins 100 personnes ont sauté d’elles-mêmes alors que les tours étaient encore debout.

“Celui-ci est probablement tombé de la station MIR”, peut-on lire dans la description du NFT, en référence à la mise hors service de la station spatiale russe. Le créateur de cette pièce vend deux versions différentes de “Falling Man”, l’une proposée à 0,65 Ethereum, soit environ 990 $. Comme Web3 is Going Great le précise, GameStop opère une sélection sur les NFT qui sont référencés sur sa plate-forme. Les artistes doivent passer un processus de sélection pour voir leurs créations mises en vente. L’entreprise prend ensuite une commission de 2,25 % sur les ventes. GameStop n’a pas souhaité répondre à la sollicitation de Engadget sur le sujet.

Le vol artistique est un problème majeur dans l’espace des NFT. Sur des plates-formes comme OpenSea sur lesquelles les gens peuvent créer des tokens gratuitement, le plagiat et la contrefaçon sont légion. Bien que l’on puisse, à juste titre, arguer que le NFT “Falling Man” ne rentre dans aucune de ces catégories et que les artistes devraient être libres de faire référence à des œuvres et des tragédies passées, il faut aussi reconnaître que ce NFT réduit les derniers instants d’un homme à fort peu de choses, pour en tirer profit qui plus est.