Sur l’Apple App Store, les abonnements des applications ont rapporté plus de 10 milliards de dollars en 2020

Apple a pris la voie de l'abonnement il y a quelque temps maintenant et force est de reconnaître aujourd'hui qu'une fois encore, le géant américain a eu le nez creux. Les chiffres sont impressionnants.

On trouve de tout sur les stores d’applications des géants que sont Apple et Google. En termes de business model cependant, le choix est plus restreint. Il y a les applications gratuites, avec ou sans achat intégrés, et les applications payantes, en achat unique ou via abonnement. Ces dernières ont clairement le vent en poupe. Et elles rapportent énormément. Aux développeurs, évidemment, et à Apple, qui signe une année 2020 impressionnante.

10 milliards de dollars de revenus sur l’App Store en 2020

Certes, iOS représente une part de marché bien plus faible que celle de la plate-forme Google Android. Certains d’entre vous pourraient donc logiquement se demander pourquoi les développeurs ont encore tendance à se lancer d’abord sur iOS. La réponse est simple, la plate-forme iOS d’Apple est bien plus lucrative qu’Android, ou tout du moins est-ce ce que les derniers résultats de Sensor Tower semblent suggérer.

grâce aux seules applications avec abonnements

Selon les données de cette entreprise spécialisée, en ce qui concerne les seules applications basées sur des abonnements, l’Apple App Store aurait permis de générer pas moins de 10,3 milliards de dollars durant l’année 2020. Cela représente une augmentation de 32 % par rapport à l’année précédente, année durant laquelle la firme de Cupertino avait récolté pas moins de 7,8 milliards de dollars. Android, de son côté, enregistre une augmentation de 42 %, plus importante que celle de son concurrent donc, mais pour un total en 2020 de “seulement” 2,7 milliards de dollars.

Cela signifie que les revenus de l’Apple App Store tirés des abonnements sont presque de quatre fois supérieurs à ceux d’Android. Ce qui, comme dit précédemment, représente une option bien plus lucrative pour les développeurs qui entendent gagner un maximum d’argent de leurs créations. De plus, ces chiffres viennent corroborer des rapports de 2020 qui laissaient entendre qu’Apple capitalisait un maximum grâce à son App Store pendant la pandémie. Avec des utilisateurs coincés chez eux, à la recherche de nouvelles choses à faire sans pouvoir vaquer à leurs occupations normales.

Ceci étant dit, cette augmentation globale dans les revenus générés par les abonnements montrent aussi une fois encore, si besoin était, que l’abonnement est bien la marche à suivre, contrairement à un modèle d’achat unique.