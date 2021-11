Sur iOS, Netflix permet enfin aux utilisateurs de s’abonner via l’application

Netflix permet enfin de s'abonner directement via l'application sur iOS. De quoi simplifier encore l'expérience.

Si les magasins d’application que proposent Google, Apple et consort sont de formidables vitrines et portes d’entrée pour les développeurs. Pour peu que ceux-ci acceptent de se plier aux directives édictées par leurs propriétaires. Apple fait actuellement certaines concessions sur ce point et cela permet d’assouplir quelque peu la chose, permettant notamment de simplifier l’expérience proposée aux utilisateurs. Aujourd’hui, c’est Netflix qui en profite.

Netflix permet enfin de s’abonner directement via l’application sur iOS

Si vous regardez Netflix sur votre iPhone ou votre iPad, il vous faut un abonnement. Cela étant dit, contrairement à d’autres applications via abonnement, Netflix demande à ses utilisateurs de passer par le site web du service pour gérer les paramètres de leur compte. Cela signifie aussi que les utilisateurs devaient créer leur compte et s’abonner directement sur le site de Netflix.

De quoi simplifier encore l’expérience

Ceci parce que Netflix refuse de s’acquitter de la commission de 30 % que prélève la firme de Cupertino sur chaque transaction. Ou tout du moins jusqu’à aujourd’hui. Selon plusieurs rapports, il semble que Netflix permette désormais aux utilisateurs iOS de s’abonner directement via l’application. Et de ce que l’on en sait, le tarif reste identique à celui que vous payeriez si vous passiez directement par le site de Netflix.

Autrement dit, les utilisateurs peuvent choisir de payer 8,99 € par mois pour l’offre Essentiel, 13,49 € pour le forfait Standard ou 17,99 € pour le Premium. Et ce qui est intéressant ici, c’est que, la semaine dernière, Netflix a lancé son offre de jeux vidéo, ses premiers jeux sur l’App Store. Les utilisateurs pouvaient déjà s’abonner via ces applications, mais désormais, les abonnements sont aussi disponibles sur l’application Netflix.

Nombre de développeurs ont montré les dents face à cette commission de 30 %, arguant que le taux est trop élevé et qu’ils n’ont pas le choix, ou presque, que d’accepter. Récemment, la juge en charge de l’affaire entre Apple et Epic a statué que la firme de Cupertino devait autoriser les options de paiement externes dans l’App Store d’ici à décembre.