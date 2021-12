Sur iOS, Google Fit peut désormais prendre votre fréquence cardiaque

Google Fit sur iOS permet désormais de prendre son rythme cardiaque, une fonctionnalité qui peut s'avérer pratique dans certaines situations.

Aujourd’hui, les objets connectés dédiés au suivi de l’activité physique et plus généralement de la santé sont si abordables et l’offre est si variée qu’il est vraiment difficile de ne pas trouver un tracker quelconque ou une smartwatch qui ne soit pas en mesure de prendre votre rythme cardiaque. Cela étant dit, si vous n’avez pas l’intention d’acquérir un tel appareil, pas de panique. Il existe en effet des applications mobiles qui permettent de le faire. C’est le cas depuis peu de Google Fit sur iOS.

Google Fit sur iOS permet désormais de prendre son rythme cardiaque

En effet, Google a récemment mis à jour son application Google Fit pour iOS. Celle-ci est désormais capable de mesurer le rythme cardiaque de l’utilisateur, ceci en utilisant la caméra de l’iPhone. L’utilisateur n’a qu’à placer son doigt sur le capteur caméra de l’iPhone et d’appuyer légèrement dessus. L’application va alors analyser très finement les variations de couleur dans le doigt pour calculer le rythme cardiaque.

Une fonctionnalité qui peut s’avérer pratique dans certaines situations

Le processus complet prend environ 30 secondes, après quoi le résultat est affiché en bas de l’écran. Google avait introduit cette même fonctionnalité il y a quelque temps dans son application Android. C’est donc tout à fait logique qu’elle arrive sur iPhone, et un peu plus tard dans la mesure où Android appartient à la firme de Mountain View. Cela étant dit, cette fonctionnalité permet de capturer le rythme cardiaque à un instant t, contrairement à un wearable, tracker d’activité ou smartwatch, qui peut le faire de manière continue.

Toujours est-il que cette fonctionnalité pourra être très pratique si vous avez l’impression que quelque chose ne va pas avec votre corps. Google précise cependant que la fonctionnalité n’est en aucun cas conçue pour servir d’outil de diagnostic, mais comme dit plus haut, elle pourrait être pratique si vous vous sentez mal. Vous pourrez alors apporter ces résultats à votre médecin pour un examen approfondi.