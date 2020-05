Sur iOS, Google Drive est désormais compatible avec Face ID et Touch ID

Les applications mobiles évoluent avec leur temps, avec les appareils mobiles, avec leurs technologies. Cela prend parfois un certain temps. Mais mieux vaut tard que jamais pour voir telle ou telle fonctionnalité apparaître, non ? Exemple avec Google Drive sur iOS.

Si vous utilisez Google Drive sur votre téléphone pour accéder à vos fichiers importants où que vous soyez, alors vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que, dans la dernière version en date de son application mobile pour iOS, la firme de Mountain View vient d’ajouter la prise en charge des mesures de sécurité biométrique proposée par Apple. Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais utiliser Face ID ou Touch ID pour protéger leurs fichiers.

Google Drive pour iOS prend en charge Face ID et Touch ID

Le fonctionnement de cette nouvelle option est extrêmement simple. Chaque fois que vous lancerez l’application Google Drive, ou que vous passerez sur une autre et y reviendrez, celle-ci vous demandera de prouver votre identité pour déverrouiller l’affichage. Soit avec votre visage, via Face ID, soit avec votre empreinte digitale, via Touch ID. Les utilisateurs peuvent régler certains paramètres, dont la durée avant laquelle le verrouillage se met en place automatiquement. Cela permet ainsi d’éviter de déverrouiller à chaque fois si l’on multiplie les aller-retour avec une autre application pour travailler.

pour renforcer la sécurité de vos fichiers

Cela étant dit, Google précise aussi qu’il y a un certain nombre de limitations. Si cette option devrait effectivement prévenir des personnes non autorisées d’accéder aux fichiers sur le smartphones, les notifications et certaines fonctionnalités Siri ne sont pas protégées. Autrement dit, il s’agit là d’une option supplémentaire de sécurité mais en aucun cas une solution 100% sécurisée. Google avait introduit ces mesures de sécurité il y a quelques années mais pour une raison inconnue, elles avaient été retirées assez rapidement. C’est une bonne nouvelle de les voir réapparaître. Si vous souhaitez en profiter, assurez-vous de bien disposer de la dernière version en date de Google Drive pour iOS.