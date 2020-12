Il existe aujourd'hui des dizaines de services pour échanger avec d'autres, que ce soit par écrit, en vocal ou en vidéo. Discord est une plate-forme des plus populaires chez les joueurs de jeux vidéo, notamment.

Discord est logiciel initialement conçu comme une solution de VoIP pour les joueurs de jeux vidéo. Année après année et fort d’un bel engouement, la plate-forme a beaucoup évolué pour devenir presque incontournable pour les joueurs en ligne. Et ses fonctionnalités se sont tout naturellement étoffées. En voici une nouvelle sur iOS et Android.

Discord accueille le partage d’écran sur ses versions iOS et Android

Le partage d’écran est un outil très utile et nombre d’applications permettant des appels vidéo offrent aujourd’hui cette possibilité. Au cas où vous ne connaitriez pas cette fonction, il s’agit là de pouvoir partager son écran aux autres participants d’un appel vidéo ou d’une diffusion en direct, pour que ceux-ci puissent voir précisément ce que vous voyez.

Ceci est très pratique pour réaliser des présentations, notamment, dans le monde du travail. La bonne nouvelle aujourd’hui, pour les utilisateurs de Discord, c’est que les versions iOS et Android de l’application permettent désormais de profiter de cette fonctionnalité. Celle-ci était déjà disponible sur la version web desktop de Discord depuis quelques années mais elle arrive enfin sur mobile.

Mieux vaut tard que jamais, diront certains

Dans la mesure où de nombreuses autres plates-formes de communication comme Skype, Zoom, TeamViewer et Facebook Messenger offrent toutes cette fonctionnalité, Discord semblait quelque peu à la traîne sur le sujet. Mieux vaut tard que jamais finalement, le retard est comblé. De plus, quand on sait que Discord est davantage orienté vers les joueurs de jeux vidéo, on se dit que le besoin était peut-être moins urgent que chez les Skype, Zoom et consort.

Toujours est-il que, comme TechCrunch le précise, partager son écran signifie que tout le monde pourra voir ce que vous voyez. Et cela inclut les notifications des messages, notamment, ou les onglets ouverts sur votre navigateur. Attention donc si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation pour le moins embarrassante.