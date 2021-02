Sur iOS, Chrome teste Touch ID et Face ID en navigation privée

La sécurité numérique est extrêmement importante, même pour un utilisateur lambda, tant nous mettons d'informations personnelles sur le web. Tous les moyens sont bons pour les protéger.

Si les mots de passe sont un bon moyen de protéger ses comptes, et ses données, sur des systèmes en ligne ou non, pour être efficaces, ceux-ci réclament d’être complexes. Dès lors, leur utilisation au quotidien peut être assez fastidieuse. Les méthodes biométriques sont (la plupart du temps) plus efficaces et plus fluides à l’usage. Mais leur implémentation est plus délicate.

Google Chrome teste la protection biométrique des onglets de navigation privée

L’intérêt d’utiliser la navigation privée dans un navigateur comme Chrome, c’est de ne pas laisser de trace de votre session de surf sur votre téléphone ou votre ordinateur. Cela étant dit, il semblerait que Google souhaite aller plus loin encore en testant une nouvelle fonctionnalité pour Chrome sur iOS qui viendrait protéger la navigation privée en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire via Touch ID ou Face ID.

Actuellement en version bêta sur iOS

Cela signifie que si votre navigateur Chrome sur votre iPhone ou votre iPad à des onglets ouverts en navigation privée, vous pourriez protéger ces derniers d’être vus par quelqu’un d’autre qui utiliserait votre appareil. Bien que les téléphones soient des appareils très privés et que donc on ne prête que très rarement, lorsque cela arrive, il est bon d’être certain que l’on ne se retrouve pas dans une situation embarrassante ou compromettante.

Voilà en tous les cas une fonction bien pratique qui devrait sans nul doute sauver la mise à nombre d’utilisateurs. Ce n’est pas la première fois que Google introduit ce genre d’option. Comme précisé par 9to5Google, l’application Google Search dispose de protections similaires en place lorsque l’utilisateur quitte sa session actuelle et y revient plus de 15 minutes plus tard.

Nul ne sait quand cette fonctionnalité sera disponible à tous les utilisateurs mais il semblerait qu’elle soit actuellement en bêta. Autrement dit, il se pourrait qu’il n’y ait plus très longtemps à patienter. À suivre !