Sur Android, Netflix propose désormais un audio de “qualité studio”

Si nos smartphones sont des appareils capables de faire beaucoup de choses, il faut reconnaître qu'ils pêchent sur certains points. C'est très souvent le cas de l'audio via leurs haut-parleurs intégrés.

Utiliser son smartphone pour écouter de la musique ou regarder des vidéos ne posent aujourd’hui aucun problème. Mais pour une qualité audio digne de ce nom, on évitera d’utiliser les haut-parleurs intégrés dans l’appareil, lesquels sont malheureusement assez souvent en deçà du minimum syndical, si l’on peut dire. Netflix veut changer les choses.

Netflix met à jour son application Android

L’un des problèmes dans le fait d’écouter de l’audio sur son smartphone, c’est que la qualité est loin d’être aussi bonne que ce que l’on peut avoir avec des enceintes dédiées ou même un bon casque. Ceci parce que les haut-parleurs intégrés sont très petits et, étant donné la taille de nos téléphones, ils n’ont pas suffisamment d’espace pour vibrer convenablement, ce qui affecte directement la qualité du son produit.

et promet un audio de “qualité studio”

Cela ne veut pas dire que la qualité est exécrable non plus. Les haut-parleurs des smartphones ont fait d’énormes progrès ces dernières années et il semblerait que Netflix ait décidé d’améliorer encore les choses sur ce point. En effet, la plate-forme de streaming vient d’annoncer une mise à jour de son application Android. Celle-ci est désormais compatible avec les flux audio en xHE-AAC. Cela signifie que les utilisateurs devraient pouvoir profiter d’une bien meilleure qualité de son depuis les haut-parleurs de leurs téléphones.

Netflix affirme que cela permet de profiter d’un son d’une “qualité studio”, un son plus consistent. Autrement dit, celui-ci devrait pouvoir s’adapter selon différents facteurs comme votre connectivité – une meilleure qualité lorsque vous êtes connecté(e) à un réseau rapide – ou encore une gestion du bruit ambiant pour éviter les changements de volume soudain. Tout cela devrait permettre aux utilisateurs de mieux comprendre ce qu’ils écoutent.

La mise à jour en question nécessite un smartphone Android équipé d’Android 9.0 ou ultérieur. Difficile de jauger de l’avantage réel de cette nouveauté mais si vous avez l’habitude de regarder Netflix sur votre smartphone, peut-être que vous noterez une vraie différence. Tant mieux pour vos oreilles !