Supersex : un drama sur la vie de Rocco Siffredi

Netflix va produire une série télévisée sur Rocco Siffredi, une référence dans le monde du X.

Réalisée par Matteo Rovere, Francesco Carrozzini et Francesca Mazzoleni, la série télévisée Supersex relatera “l’histoire profonde” qui a marqué la vie de Rocco Siffredi depuis son enfance et s’intéressera au point de départ et au contexte qui l’ont amené à s’engager dans la voie de la pornographie.

Sono iniziate le riprese di SUPERSEX. Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi nella serie liberamente ispirata alla sua vita: dall’infanzia al titolo di Re del porno. Insieme a lui Jasmine Trinca e Adriano Giannini. In arrivo nel 2023, solo su Netflix. pic.twitter.com/fYE6CVLha1 — Netflix Italia (@NetflixIT) September 27, 2022

Francesca Manieri, créatrice et scénariste de Supersex, a déclaré :

Supersexe est l’histoire d’un homme qui met sept épisodes et 350 minutes à dire “je t’aime”, à accepter que le démon dans son corps soit compatible avec l’amour. Pour ce faire, il doit exposer la seule partie de lui que nous n’avons jamais vue, à savoir son âme. Supersex parle de notre présent, Supersex parle de nous. Qu’est-ce que cela signifie d’être un homme ? Sommes-nous encore capables de concilier sexualité et affectivité ? Ce sont ces questions qui, tel un kaléidoscope, s’ouvrent devant nous au fur et à mesure que nous nous immergeons dans sa vie incroyable jusqu’à en perdre le souffle.

Rocco Siffredi se réjouit de la création d’une série sur lui

Pour l’acteur porno italien, la série télévisée Supersex de Netflix est une bonne nouvelle pour la profession :

Début septembre, ils commencent la production et la terminent fin février. Ils commencent la première partie depuis mon enfance, puis ils avancent quand je commence dans le business jusqu’à ce que je rencontre ma femme. Cela signifie que toute l’époque de Paris, quand j’ai commencé, tout le business des années 80 et 90… Ils vont de l’âge de 8 ans jusqu’en 94, quand j’ai rencontré ma femme. C’est assez intéressant, mais toute l’histoire est basée sur ma vie. Certaines des choses sont un peu romancées. Comme s’ils avaient construit de nouvelles histoires pour les rendre intéressantes, plus différentes, mais c’est basé sur ma vie. Ce qui me vient à l’esprit, c’est que je suis très heureux. Je suis très fier. Si je pense à ce qui s’est passé il y a 38 ans, quand j’ai commencé, qu’ils allaient faire une série sur moi, non, je ne mettrais pas un seul putain de penny là-dessus. Je peux vous dire que travailler avec une vraie passion et une vraie loyauté envers le travail, une loyauté envers ce que vous faites, et non pas le faire juste parce que vous êtes payé à la fin, ça paie (…) Pour moi, c’est une très bonne chose pour l’ensemble du secteur qu’ils commencent à faire des séries sur des gens comme nous. Bien sûr, je suis content parce qu’il semble que j’ai fait quelque chose qui est resté et que les gens aiment. Mais je pense que c’est bon pour le business, bon pour l’avenir que les médias, les grands médias reconnaissent aussi cela. Je pense que c’est incroyable. C’est vraiment bien.

Avec en vedette Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Adriano Giannini et Saul Nanni dans les rôles de Rocco, Lucia, Tommaso et le jeune Rocco, la série télévisée Supersex sera disponible en 2023 sur Netflix.