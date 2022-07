Supermassive Games se fait racheter par Nordisk Games

Après avoir pris une participation de 30,7% en 2021 dans la capital de Supermassive Games, le groupe danois Nordisk Games acquiert la totalité des parts du studio britannique.

Détenu par la société de divertissement Nordisk Film, qui fait partie d’Egmont, un groupe de médias nordique de premier plan, Nordisk Games a constitué un portefeuille à forte croissance de studios de jeux via des participations minoritaires et majoritaires, dont Avalanche Studios Group, Star Stable Entertainment, Flashbulb Games, Nitro Games, MercurySteam et maintenant Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology, The Quarry). Fondé en 2008 par Pete Samuels et Joe Samuels, le studio britannique a su s’agrandir en quelques années et compte aujourd’hui plus de 300 développeurs talentueux partageant l’amour des productions haut de gamme et l’excellence cinématographique.

Last year we announced our partnership with Nordisk Games. Today we're delighted to share Nordisk Games' full acquisition of Supermassive Games. Exciting times ahead! Read more here: https://t.co/B7Vxj71g7d pic.twitter.com/z0hwnIHFzg — Supermassive Games (@SuperMGames) July 12, 2022

“Au cours de l’année où nous avons travaillé aux côtés de Supermassive Games, nous avons compris que les talents et le potentiel créatif du studio permettaient de développer des histoires et des jeux narratifs dans un genre où ces derniers excellent“, a déclaré Mikkel Weider, PDG de Nordisk Games. “En acquérant Supermassive Games, nous serons en mesure d’accroître notre soutien à l’équipe et, plus important encore, de poursuivre l’excellente relation de travail que nous entretenons avec eux“. Pete Samuels, PDG de Supermassive Games, ajoute : “Cela fait un peu plus d’un an que Nordisk Games a fait un investissement dans Supermassive Games et dans notre vision de l’avenir. Pendant cette période, nous avons constaté que nous partageons beaucoup de valeurs importantes avec la société, et nous pensons que ces valeurs sont tout aussi importantes pour nos partenaires commerciaux existants que nous continuerons à soutenir. Après une expérience aussi positive au cours de l’année écoulée, la décision de Nordisk Games d’augmenter son investissement n’a pas été difficile à prendre. Nous avons une stratégie de croissance passionnante et ambitieuse pour Supermassive Games et la participation de Nordisk Games ne fait que la renforcer. Je suis très enthousiaste à l’idée de savoir où la sécurité offerte par ce partenariat et l’accès continu à l’expertise de Nordisk Games nous mèneront.“