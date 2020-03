Superman: Red Son présente un extrait pour sa sortie en Blu-ray

Warner Bros. dévoile près de deux minutes de contenu à l'occasion de la sortie en physique du dessin-animé. Réalisé par Sam Liu, il rassemble Jason Isaacs, Diedrich Bader, Amy Acker et Vanessa Marshall au doublage.

Sur le grand écran, le seul survivant de Krypton est plusieurs fois apparu les dernières années, de Superman Returns de Bryan Singer en 2006 aux films du DC Extended Universe, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice et Justice League. Sur le petit écran, de Smallville avec Tom Welling en passant par Supergirl et Krypton, les séries ont permis au héros d’avoir du temps d’écran. Mais les dessins-animés ne sont pas en reste : La Mort de Superman, Superman contre Brainiac, Superman vs. The Elite, Le Règne des Supermen… Un nouvel épisode vient s’inscrire au palmarès avec Superman: Red Son, qui imaginait en trois comics d’une série limitée publiée en 2003 comment aurait évolué le superhéros si au lieu d’être recueilli par Jonathan et Martha Kent au Kansas son vaisseau avait fini sa course en Ukraine, au cœur de l’Union Soviétique, à quelques heures de rotation près. Se déroulant entre 1953 et 2001, approximativement, elle est adaptée en dessin-animé par Warner Bros.

Superman, Lex Luthor, Brainiac et Wonder Woman rassemblés

Réalisé par Sam Liu, artiste de storyboard phare de DC et réalisateur (entre autres) de La Mort de Superman et Le Règne des Supermen, le film est sorti en numérique le 25 février et en Blu-ray le 17 mars. À la tête d’un état sans chômage, sans pauvreté, sans crime mais autoritaire, Superman est épaulé par un Brainiac reconditionné pour l’aider, mais qui le pousse à envahir les États-Unis pour mettre fin à la Guerre froide; son antagoniste est Lex Luthor mais Wonder Woman joue un rôle clé également.

Deux visions du monde

Dans l’extrait ci-dessous, partagé à l’occasion de la sortie du Blu-ray, deux visions s’opposent entre un Superman qui estime qu’unifier le monde peu nécessiter la force, et une Wonder Woman qui estime de façon quasi anti-impérialiste que l’on ne peut imposer la liberté, qui doit advenir à l’intérieur d’un état, pas grâce à une “aide” extérieure, peu importe le motif. Jason Isaacs incarne le héros, Diedrich Bader joue Lex Luthor, Amy Acker joue Lois Lane, Vanessa Marshall incarne Wonder Woman, et Paul Williams Brainiac.