Superman : J.J. Abrams va produire un nouveau reboot

Une nouvelle version de Man of Steel sur le grand écran est en développement chez Bad Robot.

Le reboot cinématographique de Superman sera produit par le réalisateur J.J. Abrams avec Hanna Minghella à la supervision et Ta-Nehisi Coates au scénario : “Il y a une nouvelle histoire de Superman, puissante et émouvante, qui reste à raconter. Nous ne pourrions être plus heureux de travailler avec notre talentueux écrivain pour aider à porter cette histoire au cinéma, et nous sommes plus que reconnaissants envers l’équipe de Warner Bros pour cette opportunité (…) Être invité dans l’univers étendu de DC est un honneur. Nous avons hâte d’apporter une contribution significative à l’héritage du héros mythique le plus emblématique des États-Unis.”

Un Superman noir pour le reboot ?

Si Deadline annonce qu’aucun acteur n’est pour le moment rattaché au nouveau film, mais que Henry Cavill aimerait bien reprendre le rôle principal étant donné qu’il a récemment tourné de nouvelles scènes pour le long-métrage Zack Snyder’s Justice League, l’influent média américain The Hollywood Reporter annonce que le projet se concentrera sur un Superman noir et que Michael Bakari Jordan (Fantastic Four, Creed, Just Mercy, Without Remorse) aurait été choisi pour incarner ce dernier. Pour l’anecdote, le comédien avait essayé de produire un projet similaire il y a deux ans, mais cela n’avait pas été validé par les pontes de Warner Bros.

Le personnage Superman de DC Comics est apparu pour la première fois sur le grand écran avec le film Superman : The Motion Picture, du cinéaste Richard Donner, en 1978, avec Christopher Reeve. Brandon Routh a lui porté la cape pour Superman Returns en 2006 et Henry Cavill a joué le rôle de l’homme d’acier dans un premier film en 2013 puis dans Batman v Superman : Dawn of Justice en 2016 et Justice League en 2017.