Superhot : Mind Control Delete, un standalone quatre fois plus long que le jeu original

Prévu pour le 16 juillet prochain sur PS4, Xbox One et PC via Steam, GOG, Epic Games Store et Origin (une version Nintendo Switch arrivera plus tard), Superhot : Mind Control Delete était à la base un simple DLC avant de devenir un standalone ambitieux après plus de quatre ans de développement : “PLUS de mécanique à votre disposition que jamais auparavant. Expérimentez différents styles de jeu, différentes constructions de personnages, différentes façons de déjouer et de dominer vos ennemis. PLUS de puissance à accumuler au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Amassez des compétences, des hacks, des techniques spéciales pour conquérir des vagues d’ennemis toujours plus dangereux. PLUS de personnages que vous pouvez contrôler et que vos ennemis peuvent vous lancer. Testez votre arsenal d’astuces et d’armes contre des ennemis de plus en plus meurtriers et intelligents. Il offre une expérience plus raffinée, plus pointue et plus flashy que tout autre Superhot jusqu’à présent.”

Mind Control Delete sera disponible gratuitement dès son lancement pour les joueurs qui possèdent déjà Superhot, jeu de tir à la première personne développé par Superhot Team. A noter que certains chanceux pourront récupérer une clé PC sans rien payer : “Nous sommes immensément reconnaissants d’avoir en vous un public aussi nombreux et solidaire. Afin de partager une petite partie de la chance que nous avons de vous avoir, nous distribuons deux millions d’exemplaires du jeu à ceux d’entre vous qui ont contribué à rendre tout cela possible.”