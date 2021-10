Super Smash Bros Ultimate : Sora de Kingdom Hearts est l’ultime combattant, la fin d’une longue attente pour la communauté

L'élu de la Keyblade est le tout dernier combattant à intégrer le roster de Super Smash Bros Ultimate.

Demandé par les fans depuis de nombreuses années, Sora de Kingdom Hearts sera disponible le 19 octobre prochain (en même temps que les derniers costumes pour combattant Mii, dont celui du Doom Slayer) avec le stage Forteresse oubliée, neuf pistes musicales, une nouvelle route dans le mode classique et un tableau des esprits additionnel. Il rejoint Min Min d’ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de Final Fantasy 7, Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2 et Kazuya Mishima de Tekken dans le Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros Ultimate.

Pour mémoire, cinq autres combattants additionnels sont aussi disponibles dans le Fighters Pass de Super Smash Bros Ultimate à savoir Banjo & Kazooie, Joker, Terry Bogard, Héros et Byleth.

Les techniques de Sora dans Super Smash Bros

Attaques spéciales

Magie : lance dans cet ordre Brasier X, Foudre X ou Glacier X (indiqué au-dessus de son nom pour que les joueurs sachent à quoi s’attendre). Les projectiles peuvent être empochés par l’adversaire. Stop X, Rafale X et Soin X peuvent eux être effectués avec haut, mais sans effet

Brasier X : projectiles de feu

Foudre X : fait pleuvoir des éclairs (moins puissant dans les airs)

Glacier X : gèle l’adversaire à courte portée

Aquilon : permet de se déplacer dans les airs tout en attaquant

Cyclone : s’élance en l’air et attaque en continu. Un combo avec l’attaque spéciale de côté enchaîne sur Aquilon, mais l’inverse n’est pas possible

Contre : plus de dégâts si l’attaque adverse est puissante

Smash final : Sceau de serrure

Smash

Côté : un coup violent pour éjecter l’adversaire

Haut : fait luir sa Keyblade et éjecte au loin si l’attaque touche

Bas : un petit saut puis une frappe au sol causant une onde de choc

