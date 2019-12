Super Smash Bros. Ultimate est le jeu de combat le plus vendu aux États-Unis

Super Smash Bros. est une licence culte du jeu vidéo. À bien des égards. Ces opus se sont extrêmement bien vendus et restent toujours très appréciés des amateurs de jeux vidéo de combat. Super Smash Bros. Ultimate ne déroge pas à cette règle.

La licence Super Smash Bros. de Nintendo est l’une des plus populaires sur la scène des jeux de combat dans toute l’histoire du jeu vidéo. Au fil des ans, la saga a eu droit à moult titres et variantes. Le 7 Décembre 2018, le monde accueillait Super Smash Bros. Ultimate. Le dernier opus en date de la franchise, et probablement le dernier d’ailleurs. Et Nintendo a eu le nez fin en proposant un mix de ce qui se faisait de mieux sur le jeu, avec le plus gros roster jamais disponible.

Super Smash Bros. Ultimate, jeu de combat le plus vendu aux États-Unis

Selon le NPD, il s’avère que Super Smash Bros. Ultimate est aujourd’hui le jeu de combat le plus vendu de l’histoire aux États-Unis. Voilà un titre très impressionnant, non ? Plus particulièrement quand on considère le fait qu’il y a un grand nombre de sérieux prétendants à la couronne, eux aussi extrêmement populaires. On pourrait notamment citer les Street Fighter, Tekken, King of Fighters, etc. Mais c’est finalement Super Smash Bros. Ultimate qui l’emporte aujourd’hui.

Le jeu fait mieux que le cultissime Street Fighter II de Capcom

Et c’est probablement le côté party game du jeu, permettant à plusieurs joueurs de jouer les uns contre les autres sur la même console qui rend le titre si populaire. Le design du jeu et des différents arènes aide aussi certainement les joueurs, y compris celles et ceux qui ne jouent pas régulièrement, à se lancer. Et dans dans des parties chacun pour soi, même un débutant peut parfois tirer son épingle du jeu et remporter la victoire. De quoi ajouter encore une dose de fun à chaque partie. En terme de chiffres, Super Smash Bros. Ultimate s’est écoulé à plus de 15,71 millions de copies à ce jour, surpassant les 15,5 millions d’exemplaires du Street Fighter II de Capcom vendus durant toute sa vie… Pas mal, non ?