Super Nintendo World : Universal Studios Japan est prêt à ouvrir le parc d’attractions dès l’année prochaine

Le parc d'attractions Super Nintendo World d'Universal Studios Japan à Osaka ouvrira ses portes au public le 4 février 2021.

Après des mois d’incertitude due à la pandémie de coronavirus dans le monde entier, le Super Nintendo World des studios Universal au Japon a enfin une date d’ouverture. En octobre dernier, il avait été dit qu’il ouvrirait potentiellement “début 2021”, ce qui est maintenant confirmé, le parc ouvrant officiellement ses portes au public le 4 février prochain. Basé à Osaka (la troisième plus grande municipalité du pays du soleil-levant), le parc d’attractions sera axé sur des “expériences physiques et interactives” et proposera un éventail de boutiques, de cafés et d’expériences en réalité augmentée pour satisfaire les nombreux fans de Nintendo et de l’univers Super Mario Bros. Par ailleurs, la firme de Kyoto s’attelle d’ores et déjà à construire une toute nouvelle zone dédiée à Donkey Kong.

Du Mario Kart en réalité augmentée dans le Super Nintendo World

L’une des principales attractions du parc d’attractions sera Mario Kart : Koopa’s Challenge. Au sein du château de Bowser, le grand méchant de la licence de Nintendo, les participants seront amenés à monter dans un kart réaliste et enfiler une paire de lunettes de réalité augmentée (Google Glass ou un dérivé) aux couleurs de Super Mario. Ces derniers feront la course à travers différentes scènes, comme un niveau de lave, une zone sous-marine, une zone effrayante ou encore la fameuse route de l’arc-en-ciel. Pendant que la course se déroule sur des rails, les pilotes auront toujours un certain niveau de contrôle, ce qui leur permettra de collecter des power-ups et d’autres objets. Il est à noter cependant qu’il n’y a aucune garantie que chaque participant gagnera sa course et que chaque expérience sera unique.