Super Nintendo World : un parc d’attractions qui sera un “jeu vidéo grandeur nature”

Nintendo et Universal Studios dévoilent des informations inédites sur l'espace dédié aux licences de l'éditeur nippon.

Directement lié à l’Universal Studio d’Osaka, le parc d’attractions Super Nintendo World se présente comme un monde interactif où les visiteurs pourront utiliser une application mobile (iOS et Android) et un bracelet connecté (Power-Up Band aux couleurs de Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad et Yoshi, vendu séparément du billet d’entrée) : “Si Disney est le monde du rêve, alors Universal Studio Japan est le monde de l’éveil où nous vous donnerons de l’énergie afin de vous faire sentir vivant“. Dans les allées de la zone Super Nintendo World, ils pourront collecter des pièces, des étoiles et autres tampons virtuels en frappant des blocs comme Mario, le célèbre plombier moustachu. Plusieurs défis seront proposés comme un affrontement avec Bowser Jr en coopération pour libérer les Golden Mushrooms. Enfin, une connectivité du parc avec la Nintendo Switch est à l’étude.

“No Limit!”, le slogan du Super Nintendo World

Les sociétés Nintendo et Universal Studios veulent vraiment offrir un terrain de jeu vivant aux visiteurs. Le divertissement est la priorité des dirigeants. Thierry Coup, le vice-président d’Universal Creative, voit d’ailleurs ce parc d’attractions comme “un jeu vidéo réaliste et grandeur nature”. Le Super Nintendo World des Universal Studios Japan ouvrira l’été prochain, un peu avant l’ouverture des Jeux Olympiques, tandis que les versions américaines (Orlando, Hollywood) ouvriront plus tard, tout comme la zone de Singapour.

Super Nintendo World, une vidéo promotionnelle pour le parc d’attractions